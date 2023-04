Délicieuse folie montagnarde avec Apocalypse blanche

« L’épée intégralement givrée, atrocement acérée, plantée dans toute la hauteur de l’azur, telle une blanche Excalibur, devenait trouble et comme gazeuse en haut. On eût dit que la pointe se décomposait en perçant la stratosphère. Car elle franchissait le bleu, en effet, pour taquiner le cosmos noir. »

Personne n’est parvenu à grimper jusqu’à son sommet. Beaucoup ont tenté, sans succès. C’est notamment le cas de notre narrateur. Fils d’un homme bourru, qui a inventé l’alpinisme nu, soit la méthode qui mène à une élévation inégalée, ce narrateur est habitué à l’absence du « vieux ». D’ailleurs, on aurait tendance à croire qu’il est mort, mais non, il l’aurait su, il l’aurait senti. Pourtant, l’inquiétude gronde quand on finit par l’interroger sur son père, et la dernière fois qu’il l’a vu.

Sur fond d’enquête policière aux airs de polar, dans laquelle le protagoniste est le principal suspect – ou serait-ce son père ? ou les deux ? ou autre chose ? –, on découvre un monde ravagé par des ondes sismiques colossales, aux effets dévastateurs. Et, plus précisément, on cherche à découvrir qui aurait mis fin à la vie d’un bon nombre de personnes, dont les cadavres frigorifiés ont été retrouvés dans un campement en hauteur. 87 gugus, zigouillés. Trouble affaire. Et la suite… la suite est impensable.

Jacques Amblard nous offre ici un roman… fou, tout simplement. Et difficile à décrire. Alors qu’on s’attend à un récit de science-fiction avec le twist alpin promis – qui est, dans l’idée, tout de même bien rafraîchissant –, on se retrouve embarqué dans une histoire improbable qui donne le tournis. Ce n’est donc pas seulement une histoire de glisse et de montagne un peu étrange : tout va bien plus loin, de façon parfaitement incongrue.

C’est aussi une exploration de la psychée humaine. L’auteur en fait un véritable terrain de jeu. Bien que le décors semble planté relativement rapidement, il n’en est rien. Au-delà de la destruction de la planète par la nature elle-même, la stupidité humaine – tout aussi ravageuse. On va aussi loin que du complotisme géopolitique, sans oublier de faire d’abord un tour du côté du surnaturel, du mythe, de la magie… et de l’existence d’êtres extraterrestres.

C’est enfin une quête. Une découverte de soi. Ou plutôt, une oblitération de l’être. Et ce, sur le plan physique comme sur le plan psychique. La question se pose : est-ce que tout ceci est réel ? Et où va donc nous mener cette histoire ? Quelle conclusion possible face à l’inimaginable ? Comment se préparer à l’apocalypse ultime ?

Presque chaque chapitre évoque un animal, qui peuplera ensuite le récit en lui-même. C'est parfois avec une apparition furtive dans la nature, ou à travers une comparaison bien sentie entre l’humain et la bête. Truite, loup, ours, aigle, lynx, et même requin trouvent une place de choix dans cette histoire : cette omniprésence animale accompagne aussi la réalité des espèces disparues lors de l’Onde qui a secoué la Terre. De toutes ces âmes qui, hors de la fiction, sont blessées par l’activité humaine jour après jour.

« Dites aux gens qu’ils sont éternels, que l'Apocalypse arrive, tout le monde ricane. [...] Personne n’y croit. Et quand ça arrive finalement personne n’est étonné ! »

Moralisateur ? Ce texte ne cherche pas à l’être. Il suffit cependant de lire entre les lignes, pour comprendre ce sentiment de frustration et de peine face à cette faune et cette flore qui souffrent – heureusement, l’auteur trouve une solution bien originale pour régler cette histoire, mais n’en disons pas plus…

Il y a la science-fiction telle qu’on l’imagine, telle qu’on la connaît plus largement. Et puis, il y a celle proposée par les éditions La Volte : une science-fiction qui sait aller au-delà, repousser les limites du possible, autant narrativement que linguistiquement.

Apocalypse blanche en est un exemple très parlant. Ce roman est, d’une part, très difficile à expliquer, ou même à décrire simplement sans se lancer dans une tirade qui pourrait faire penser qu’on a perdu la tête. D’autre part, c’est un exercice de lecture surprenant et parfois déroutant : en d’autres termes, il ne faut pas avoir peur de l’incompréhension. À vrai dire, tout saisir à ce texte n’aurait pas d’intérêt. Au contraire : il faut accepter de se perdre un peu, pour mieux se laisser porter. Et, pourquoi pas, se laisser gagner par la folie promise par l’ascension du Strato…