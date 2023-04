Petites dents, grands crocs : mère de famille, épouse, femme

Thomas, petit bout d’homme, est l'élément déclencheur. Ce moment charnière où tout bascule, où la relation d’exclusivité de Sarah avec Pierre perd de son sens : comme si l’amour entre eux n’est pas fait pour inclure une troisième personne, même si elle est finalement le fruit de leur union. Ou la continuité logique de leur relation, en quelque sorte.

D’épouse, Sarah doit maintenant évoluer et se vêtir du rôle de mère. Or elle n’a jamais voulu de ce déguisement sociétal. Alors la question se pose : est-ce possible d’être heureuse en vivant sous la contrainte sociale de fonder une famille ? Être une femme entière, en passant nécessairement par cette case maternité ?

Poussée par le besoin de faire plus de sa vie, la protagoniste quitte son emploi. L’année à venir sera dédiée à l’écriture d’un roman, un projet qu’elle a toujours imaginé – espéré – mener à bien. Elle est persuadée qu’elle aura enfin le temps et l’énergie pour écrire, créer, parvenir au bout de cette idée. Changement de rythme, donc. Ouverture du champ des possibles. La voici qui a enfin du temps à elle, pour elle. Un temps qu’elle ne possédait pas précédemment, une situation parfaitement inédite pour Sarah.

Or voilà : elle est trop rapidement rattrapée par la réalité. Celle qui fait d’elle une femme au foyer, qui devrait alors dédier son temps à sa famille. Être épouse, être mère, plutôt qu’être une personne à part entière. C’est là que tout s’écroule, que le piège se referme.

« Une voix glapit : il est encore temps. Va-t'en. Pourtant, comme un automate, j'introduis les clés dans la serrure. »

Parsemé au fil des chapitres, cette rengaine de plus en plus oppressante :

« Petit chat, petit loup,

Petit tigre, petit ours,

Petites dents, grosses dents,

Petites griffes, grosses pattes.

Petite souris, petites pattes,

Petit chiot, petits crocs. »

Sous ses airs de comptine enfantine sans danger, ces mots qui annoncent un destin, celui qui mènera à la mère dévorée, tonne comme une menace de mort sournoisement détournée.

Petites dents, petits crocs est un roman surprenant. Alors que la lecture avance, que l’on découvre cette descente dans ce qui semble être un épisode de folie, l’inquiétude et l’incompréhension se glissent sous la peau. Sarah paraît instable. Sa santé flanche, elle peut à peine se lever, à peine ouvrir les yeux pour s’occuper de son fils, impactée par une fatigue inexpliquée. Le contrecoup, suppose-t-elle.

Elle perd du poids – beaucoup, et rapidement. Des migraines la terrassent. Puis ces chutes de cheveux... Et ces étranges rougeurs sur les bras, qui apparaissent sans crier gare. Et ces accès de colère, ces moments d’absence, ce sang qui s’écoule d’elle à profusion. Dépression, ou simple mal-être ? Son docteur ne parvient pas à identifier ce qui lui arrive. Le pire, dans tout ça : les médicaments n'arrangent rien.

La protagoniste nous expose ses émotions, ses pensées, une à une, décortiquées tendrement mais tout de même avec une certaine amertume. Comme si elle savait, depuis le tout début, que quelque chose ne tournait pas rond. Par exemple, sa relation avec Pierre, pourtant idyllique à première vue : « J’ai parfois l’impression que Pierre se sert de mon corps, de mon vagin, comme d’une main géante qui le masturberait. En réalité, nous ne faisons pas l’amour, Pierre se branle dans mes orifices, jusqu’à ce que son sperme se répande dans mes entrailles. »

Émilie Guillaumin propose ici un roman de fiction qui évolue jusqu’à ressembler à un thriller psychologique. La tension monte, inéluctable, insupportable, jusqu’à la terrible conclusion – mais n’en disons pas plus. Ce qu’il faut souligner en toute hâte, en revanche, c’est le brio de l’autrice à nous faire douter des mots de la narratrice à travers une écriture précise, presque scientifique, et parfois poétique. Bien entendu, l’envie de la croire est bien là ; mais les incohérences, les moments proches du délire… Comment ne pas s’interroger, à son tour, sur la véracité des évènements qu’elle relate ? Et si elle perdait réellement la tête ?

À vous de voir.