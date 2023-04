La Grande Libraire interroge la mémoire et le passé

Écrivains et témoins parleront de l’art de transmettre et représenter ce lien commun, pour ne pas oublier et peut-être, aussi, pour nous réconcilier. Cette semaine est accueilli Jean-Claude Grumberg, Boris Cyrulnik, Ginette Kolinka et Marie de Lattre.

Écrivain et dramaturge, Jean-Claude Grumberg publie De Pitchik à Pitchouk (Seuil). Un conte de Noël « pour vieux enfants » qui convoque avec humour et sagesse le temps d’avant « pour obliger la mémoire infidèle à se souvenir de ce qui fut et qui n’est plus ». L’auteur voit également son célèbre conte La Plus Précieuse des marchandises (Seuil, 2019) adapté au cinéma par Michel Hazanavicius. L’occasion d’un dialogue avec le cinéaste qui le rejoindra sur notre plateau.

Neuropsychiatre et essayiste, Boris Cyrulnik publiait l’année dernière, Le Laboureur et les Mangeurs de vent (Odile Jabob). Né en 1937 dans une famille juive, ses parents meurent en déportation. En 1944, il a six ans lorsqu’il se fait arrêter par la Gestapo, avant de parvenir à s’échapper. Toute sa vie, il a tenté de comprendre pourquoi une telle idéologie meurtrière a pu prospérer. Nous reviendrons sur l’ensemble de son œuvre et sur la manière dont cette expérience fondatrice a nourri sa pensée.

Rescapée de la Shoah, Ginette Kolinka, 98 ans, publie Une vie heureuse (Grasset). Depuis les années 1930, elle habite dans le 11e arrondissement de Paris. Elle n’a quitté cet appartement qu’une seule fois, lorsqu’elle a été déportée à Birkenau entre 1942 et 1945. Nous nous sommes rendus dans ce lieu chargé de souvenirs, pour un entretien exceptionnel avec celle qui embrasse la joie et la beauté de la vie.

Enfin, un magnifique premier roman ! Marie de Lattre publie La Promesse (Robert Laffont). Hantée par l’histoire de ses grands-parents, morts à Auschwitz, l’autrice retrace leur destin ainsi que celui de son père, Jacques. En 1942, ses parents déportés parviennent à le sauver grâce à des amis qui ne se connaissent pas et qui vont l’adopter. S’il a toujours refusé d’en parler, vient le moment, après sa mort, où il faut raconter. Le récit-enquête de Marie de Lattre lève le voile sur ces non-dits, pour interroger la transmission et la réconciliation entre générations.

