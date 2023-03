Prenez de l'ail et de l'argent, du sel et de la terre

Un comble quand on sait que l’un des héros de ces multi-histoires est un cryptographe dont le seul désir est de créer une carte plus vraie que nature, plus vraie que la vraie réalité.

Un comble là-aussi puisque j’ai découvert que le radical « crypto » signifie « caché » et non pas « écrit » comme mon absence totale de culture grecque me le laissait penser. Erreur vite réparée dans un récit où il importe de ne pas perdre le fil.

Mais ces digressions et dérapages incessants sont bien en accord avec le deuxième majeur personnage du roman, lui-même multiple et déroutant puisqu’elle saute d’une vie à une autre par des bonds autant géographiques que sexuels et temporels qui le font partir des jungles amazoniennes pour la voir réapparaître dans un désert arabique. « Il/Le » !? « Elle/La » !? Je n’ai pas fait d’erreur ! Non content de ne pas mourir dans son sac funéraire, il/elle renaît à chaque fois dans un sexe différent sans pour autant perdre la mémoire et le souvenir de ses anciennes vies...

Les digressions sur la vie de Sainte Ursule ne dérogent pas à la règle du grand « chamboulement » qui est érigé en principe fondateur de la narration par Ursula Timéa ROSSEL. Rome ayant décidé de faire remettre à jour la biographie de cette sainte, voilà que se dévoile, devant les yeux éberlués du lecteur, une vie un peu déjantée et une relation avec Attila qui n’a rien de commun avec la biographie officielle !

Ah ! La liberté des écrivains qui peuvent laisser la bride sur le cou à leur folle imagination ! Ou à leur imaginative folie...

Le chat de Schrödinger n’est pas, à ce titre, déplacé dans cet ensemble débridé où les morts ne sont pas morts, où ils ressuscitent ailleurs, dans un autre corps, sans avoir à se préoccuper de la langue locale qu’ils maîtrisent déjà, ni de leurs vêtements ! La chat, lui, est dans la boîte. Ou n’y est pas. Y est-il ? N’y est-il pas ? Est-il vivant ? Est-il mort ? « L’état de superposition s’effrite, la superposition c’est fini terminé, sacro-sainte intrication quantique ! ».

Le jeu des polices de caractères (changement de police, changement de couleur de police, changement de taille de police, ...) contribue encore à bousculer le lecteur d’un côté à l’autre au milieu d’une phrase, d’un chapitre, pour donner l’occasion, à l’un ou à l’autre des personnages de glisser son grain de sel dans le récit. Pour autant, « Prenez de l’ail et de l’argent, du sel et de la terre, malaxez, secouez, cuisez, brassez. Rien ne se passe ».

C’est un peu l’impression qui persiste à la dernière ligne de la dernière page : on a fait un voyage à travers le temps et l’espace mais, au bout du compte, comme sur un manège pour enfants, on est immanquablement revenu au point de départ !