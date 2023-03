Kate Beaton, Environnement toxique : le sexe fort et con

Tout commence par un constat : maintenant que ses études universitaires sont achevées, Kate n’a pas mille choix devant elle. Soit elle se bat pour obtenir l’un des rares petits boulots qu’on trouve encore dans sa province, de toute façon mal payée, et elle passe sa vie entière à ne pas rembourser le crédit qu’elle a dû obtenir pour financer ses études, soit elle part loin de chez elle travailler dans la seule industrie qui engage à tour de bras et paie bien, celle de l’exploitation des sables bitumineux, pour rembourser sa dette et se débarrasser de ce fardeau au plus vite.

Kate Beaton part donc dans l’ouest du Canada, bosser pour les sociétés pétrolières, d’abord logée dans des villages sans intérêt, puis installée dans un campement géré par l’entreprise qui l’embauche, à l’écart du reste de la civilisation. Rare femme dans un milieu où les hommes sont cinquante fois plus nombreux, Kate Beaton découvrira vite ce que l’isolement, le manque d’affection, la bêtise et le machisme réveillent de plus sombre chez les travailleurs masculins de tous âges.

Les ouvriers livrés à eux-mêmes

L'autrice ne cherche pas à dénoncer — alors qu'elle serait parfaitement en droit de le faire, elle qui ressort marquée à vie par ses deux années au service du pétrole canadien —, mais à témoigner, presque sans juger, de la petitesse humaine, des maigres joies et des longues semaines, qui sont le lot de ces esclaves volontaires du XXIe siècle. La question qui taraude la dessinatrice, et les lecteurs au fil des ces plus de 400 planches, c'est de savoir si tous les hommes sont aussi minables, faibles et méprisables quelles que soient les circonstances. Ou si c'est l'enfermement et l'isolement qui rendent les mâles plus bestiaux et plus cons qu'ils ne semblent l'être en d'autres lieux.

Car il se pourrait bien que les ouvriers livrés à eux-mêmes, sans garde-fou pour brider leurs envies et leur prédation, se comportent comme ils aimeraient le faire en toutes circonstances. Leur attitude civilisée en famille, celle des pères, des frères, des amis, n'étant alors qu'un masque pour camoufler leur vraie nature.

Ce qui fait tout le sel de cet épais roman graphique, c'est la voix qui le porte : une autrice en devenir qui, il y a 15 ans, à l'époque où elle a travaillé à fournir de l'outillage aux ouvriers du pétrole, n'était pas encore professionnelle du dessin. Son statut n'est pas différent de celui des autres travailleurs. Ses problèmes de harcèlement et d'abus ne peuvent être réglés par une visite à la direction. Ses relations avec les ressources humaines sont semblables à celles de toutes les autres filles employées dans ce milieu abusif : c'est-à-dire déplorables.

Tantôt le type en charge personnel déclare que c'est normal que les hommes se comportent mal avec les femmes, tantôt un autre fait semblant de ne pas comprendre ce qu'on vient lui rapporter. À aucun moment en tout cas les responsables du personnel ne jugent qu'il y a là un problème à traiter. Et qu'il est de leur ressort d'agir. Harcèlement, défonce, solitude, misogynie, suicide, viol... autant de phénomènes qui ne sont jamais pris à bras le corps. À croire que les ressources humaines ont pour mot d'ordre de s'enfoncer la tête dans les sables bitumineux...

On sort de ce long voyage malmené, dégoûté non pas de l'espèce humaine, mais de ses représentants masculins et de la société mise en place au fil des siècles autour de leur petit confort viril et de leur camaraderie virulente. Certains appellent ça le patriarcat : dans ces planches ont prendrait plutôt ça pour de l'immaturité, de l'inconséquence et de la beaufitude.

Les chercheurs sur les questions énergétiques affirment que le pic pétrolier est déjà derrière nous, que la production déclinera fatalement et régulièrement dans les décennies à venir. On aimerait que les sociologues dressent le même constat et affirment que le pic de la masculinité toxique a été dépassé depuis longtemps. Mais ce n'est malheureusement pas le cas.