Immobilité : plongée en post-apocalypse

Son identité est un mystère. Seul un nom lui revient en tête, comme un éclair traverse le ciel : Josef Horkaï.

Et le passé ? Qui il était, les personnes qu’il aimait, ses croyances, ses convictions ou ses valeurs ? Tout a disparu, sa mémoire lui fait défaut. Ce qu’il faisait avant le “Kollaps”, ce moment de destruction de la Terre telle qu’elle a été, telle que nous la connaissons, nous, lecteurs et lectrices ; une explosion qui a tout ravagé. Une explosion fatale, à laquelle il a finalement survécu. Il se souvient « des émeutes, des détonations, des décombres ». Mais comment ? « Que savait-il ? Très peu de choses. On l’avait stocké, il était certain de cela, il savait ce que ça voulait dire, mais bizarrement il ne se rappelait ni où ni pourquoi. Ni pour quelle raison ils l’avaient, qui que soient ces “ils”, dégelé. »

Il apprend finalement que son stockage aura duré trente ans. Une période importante qui pourrait, du moins en partie, expliquer sa perte de mémoire. Pourtant… oui, il le sent : quelque chose cloche. On ne lui dit pas tout. Du moins, ce qu’on décide de partager avec lui n’est qu’un pan de la vérité. Ce qui lui semble vrai, réel, c’est d’avoir survécu à quelque chose qui aurait dû le détruire. Il aurait dû mourir. Et cet événement, cette renaissance inespérée, le rend différent.

À son réveil, une mission lui est donnée. Celle de traverser une longue distance, à dos de mules, avant de récupérer un objet important, qui aurait été dérobé à La Ruche. Un cylindre, qui renferme l’espoir de l’humanité. La Ruche dit avoir besoin de lui : cette communauté unie par le souhait de faire survivre l’humanité, où chacun a son rôle à jouer. « La masse telle un seul homme. »

Mais pourquoi lui ? On lui explique qu’il était « un homme de main, une sorte de détective ». Cette mission ne serait l’affaire que de quelques jours. Et ses jambes inertes ne seront pas un problème, puisqu’il se déplacera grâce à des mules.

Les mules ne sont pas des animaux, comme il le pense au départ (ou comme l’imagine le lecteur) : car depuis le Kollaps, la faune et la flore ont été réduits à néant. Il ne reste rien : que des débris d’anciens bâtiments, des montagnes rocailleuses, le vent et le soleil. Les mules, en réalité, sont des êtres humains – quoique, là aussi, peut-être pas tout à fait. Elles sont deux, pour le mener jusqu’à sa destination et lui permettre de rentrer à la Ruche, « dressées pour [le] porter ». Quatik et Quanik, voilà leur nom. Deux grands hommes, portés par un but, une destinée à la limite de la prophétie religieuse, une « raison d’être » : transporter Horkaï.

Commence alors un étrange voyage à travers les restes de villes, des déserts rocailleux où aucune trace de verdure ne pousse. Le vent, qui grippe la gorge et les yeux. Une lumière qui heurte, épuise. Pas à pas, les discussions entre le protagoniste et les mules permettent de décortiquer la réalité de cet univers. Comprendre ce qui s’est passé, du moins en partie. Imaginer un décor terrible, un futur morbide.

Immobilité est un récit écrit sans longueur. Sans fioriture. On a là affaire à une plume fluide, et une prose qui n’hésite pas à se montrer… culottée. Ça pique, ça mord, ça retourne l’estomac. On pourrait penser, à la lecture du synopsis, qu’il ne s’agit bien là que d’un autre récit de science-fiction, un autre monde post-apocalyptique, un autre roman d’anticipation à l’américaine, un énième texte qui s’amuse à explorer la bêtise humaine... Oui, on pourrait le penser – à tort, cependant. Car Immobilité ne suit pas les codes habituels : au contraire, cette œuvre de Brian Evenson a de quoi surprendre.

On ne nous prend pas par la main, on ne cherche pas à nous rassurer ou nous faire miroiter l’espoir d’une quelconque sécurité. Au contraire : l’intérêt est dans la confusion même. Tout comme Horkaï, nous ne savons rien, ne comprenons pas beaucoup. Tout au long de cette lecture, c’est une promesse de déséquilibre que nous fait l’auteur. Une terrible promesse d’incompréhension, d'appréhension. Que s’est-il passé ? Quelles horreurs ont mené l’humanité à ce point de non-retour ? Qui sont les membres de cette Ruche, ce dirigeant qui ne donne pas toutes les informations, ne répond pas à toutes les questions ? Ou Rasmus ment-il à notre protagoniste ? Dans ce cas, pourquoi ? Quel est le but de cette étrange mission dans laquelle Josef Horkaï s’engage ?

Tant de questions, si peu de réponses… le tout, pour un roman extraordinaire.