100 recettes à faire au four : bon appétit !

Retrouvez les incontournables légumes rôtis ou frites au four, mais aussi des idées qui transformeront votre quotidien : carottes laquées faciles, légumes rôtis et crumble, tian express de légumes racines, pilons de poulets marinés et purée de butternut, fonds d'artichauts rôtis au saint marcellin, toasts de cheddar grillés, croque monsieur de légumes, porc effiloché et petits légumes... Vous ne rêvez pas, c'est votre four qui s'occupera de tout !

Les éditions Solar nous ouvrent l'appétit avec quelques recettes en avant-première :

Julie Soucail est une styliste et autrice d'ouvrages culinaires. Passionnée et épicurienne, elle prend plaisir à découvrir une grande diversité de recettes pour offrir des options alliant plaisir gustatif et équilibre alimentaire. Elle est notamment l'auteure du livre I love les planches à partager (2023), publié chez Solar.