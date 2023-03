Face à l’inaction, construire un nouveau récit écologique et politique

Il a fait chaud, l’été dernier. Les incendies à répétition, et les canicules qui ont étouffé nombre de Français, ont permis un léger frémissement au sein des mentalités : l’urgence écologique serait bel et bien là, et contenir le réchauffement climatique est plus que nécessaire.

Mais comme le rappelle Nathanaël Wallenhorst, tout le monde n’est pas encore au fait des risques sociaux et politiques encourus par la transformation du « système Terre ». Pourtant, les preuves ne manquent pas : rapports du GIEC, articles scientifiques approuvés en comités, sources et chiffres implacables… « Pourquoi la vie sociale et politique n’est-elle pas organisée à partir de ce que nous savons ? »

La faute reviendrait, en partie, à plusieurs récits, dont l’auteur s’efforce de faire une classification. D’un côté, dans une logique « prométhéenne », il y a ceux qui pensent que le néolibéralisme sauvera tout - quitte à réduire les libertés publiques, ou à s’envoler sur Mars. De l’autre, dans une logique « postprométhéenne », certains s’efforcent d’y croire, d’agir à leur manière, sans la prise en compte systémique nécessaire au développement d’une réelle politique écologique.

High-tech salvatrice, “en même temps” pervers : fustiger les récits mensongers

Après une introduction limpide rappelant la notion d’Anthropocène - l’époque géologique dans laquelle nous vivons, qui aurait débuté quand l’influence de l’être humain sur les écosystèmes est devenue significative -, l’auteur rappelle qu’à ce jour, nous aurions dépassé six limites planétaires sur neuf.

Pourtant, dans les médias ou les discours majoritaires, personne ne semble réellement s’affoler. La faute, notamment, au discours climatosceptique, premier récit longuement démenti par Wallenhorst. Vectrice de tensions, cette vague, la plus dangereuse d’entre toutes, fait pourtant régulièrement les grands titres. L’analyse du récit chinois, qui promeut une « dictature verte », rappelle que la voie à suivre en Chine reste celle du PCC, du “parti”, et non pas de l’écologie. Et que dire de la « religion » californienne, qui souhaite poser un pansement high-tech sur la plaie béante provoquée par l’empreinte humaine…

Parfois, le changement climatique est pris en compte. Mais les solutions ne sont pas là. Nathanaël Wallenhorst dénonce ainsi le discours « pervers » d’Emmanuel Macron, notamment après l’échec de la Convention citoyenne pour le climat en termes de mesures prises et appliquées.

Face à l’inefficacité, faire place à la radicalité

Qui sauvera la planète, donc ? Une forme d’inaction globalisée est légion, même aujourd’hui, même après les effroyables prédictions données par le GIEC en avril dernier.

L’ouvrage sert alors la cause des « convivialistes », mouvement initié par Alain Caillé en 2010, qui prône une alternative au néolibéralisme : « Nous devons transformer nos démocraties en amendant les constitutions. » Ces récits ne sont pas individuels : ils se recoupent les uns les autres, à l’instar du récit mensonger ou californien. Mais parfois, la catégorisation est importante. Elle permet de mettre en lumière ce que l’on sait de loin, mais que l’on occulte - volontairement ou non.

L’on referme cet ouvrage avec la sensation d’un œil neuf sur le monde et les discours qui nous entourent. Le lecteur, pas toujours au fait des chiffres, notions, et limites posées par les scientifiques, aura de nouvelles clés pour comprendre les alertes qui deviendront de plus en plus récurrentes dans le brouhaha médiatique. Plus qu’une analyse de « récits », Nathanaël Wallenhorst permet de prendre du recul, et développe un ancrage politiste bienvenu.

La solution ne viendra pas de petits gestes individuels, mais de l’action collective : politiser, informer, transformer les modes de production, de consommation. Repenser le rapport au travail, au vivant, à la valeur, car comme le disait Hannah Arendt, citée en épitaphe : « Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n’est pas que vous croyez ces mensonges mais que plus personne ne croit plus rien. [...] Et d’un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. »