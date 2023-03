Plein de vie, Pierre Maurel passe l'arme à gauche

À mesure que les années passent, chaque auteur trouve une manière d'éviter le ressassement avec plus ou moins de succès. Là où en BD bon nombre de dessinateurs décident soudain de changer d'univers graphique, de registre narratif, ou tout simplement d'explorer un genre qui leur est moins familier, Pierre Maurel, au contraire, déploie ses nouveaux projets avec une cohérence peu commune.

Délaissant un temps son héros Michel, preneur de son et animateur radio à la retraite malgré lui, dont les albums sont publiés par L'employé du Moi, il signe chez Glénat un récit one-shot intitulé L'arme à gauche, qui raconte le parcours en solitaire de Mario, un personnage secondaire de sa série habituelle. Mario est un vieil Italien bien en chair et en moustache, qui vit seul en bordure d'un petit village. On suit sa cavale à travers la France rurale, sur les traces d'un passé bien plus révolutionnaire que celui que sa paisible existence de retraité bourru laisserait imaginer.

À travers les pérégrinations de Mario, parti à la recherche des vestiges d'une existence sur laquelle il a été forcé de tirer un trait, on replonge dans les années de plomb de l'Italie. Mais aussi, plus généralement, de l'Europe de l'Ouest où des groupuscules révolutionnaires, armés ou non, n'hésitaient pas à recourir à la violence, la terreur et les enlèvements pour rééquilibrer le rapport de forces entre les ouvriers et le patronat. On pense à la Fraction armée rouge en Allemagne, aux Cellules communistes combattantes en Belgique et bien sûr aux Brigades rouges en Italie. Ce qu'on a parfois oublié, c'est que François Mitterrand a pris en 1985 l'engagement de ne pas extrader les anciens terroristes italiens d'extrême gauche, permettant à certains d'entre eux de s'installer en toute discrétion dans l'Hexagone pour échapper à la justice de leur pays.

Pierre Maurel est très à l'aise dans ce récit qui mêle vagabondage au présent et cavale dans les années 70 et 80. La figure centrale de Mario, au caractère bien trempé mais aux intentions bienveillantes, permet de plonger dans les années de plomb avec un point de vue bien différent de celui des récits policiers habituels. On est ici à hauteur d'homme et l'on comprend le lent glissement qui fait passer, en groupe, de la protestation à l'insurrection. De la discrétion à la clandestinité. Du projet à l'action. Et de l'insoumission à la violence.

Toujours aussi à l'aise avec les planches muettes, qui font surgir à travers les images le paysage intérieur de ses personnages, Maurel choisit ici d'encrer ses dessins par des traits entre le marron et la couleur de rouille. Le résultat donne à voir, dès le dessin, une sorte de demi-réalité : une vie d'exil et de réclusion qui n'est pas un choix, mais une conséquence inévitable des actions menées jadis par le protagoniste. Mario a-t-il du sang sur les mains ? Il en a indéniablement sur la conscience, quand on voit que même le dessin en a pris la teinte...

