La Trame : avancer à travers la marée, toujours

« En accélérant ils se multiplient, ils sont la meute courant dans la nuée, le pleuve déversé dans la mer, le nombre qui file et qui râle. La Trame entre dans la marée. » La Trame, c’est un tout. Un peuple de nomades, sans hiérarchie, où chaque individu s’accorde à ce rythme de marche plus ou moins effréné.

C’est aussi « un village mobile, une flottille terrestre [...], un hameau à roues sans cesse reconfiguré, qu’on aurait trouvé chaque matin sur une colline différente ». Certains se déplacent à dos de mules, d’autres pieds nus, tandis que des chariots et autres véhicules suivent le mouvement. La Trame est un joyeux chaos, une traîne énergétique, un petit monde qui abrite son système d’auto-suffisance.

On y trouve des poètes et des diseurs, des glaneuses, des sillonards, des artisans, des menuisiers et des forgerons, ou encore des teinturiers. Et, au beau milieu de ce maillage, les mères-moires, des Tisseuses, « chargées de broder le récit de leur peuple sur la longue trame, vaticinant toujours l’aiguille à la main, comme si elles machinaient elles-mêmes sur le tissu la marée qui se déroulait sous leurs yeux ».

Notre point d’ancrage, c’est Chiffe : une jeune fille, ancienne « sédenterne ». La voici fraîchement cueillie par la Trame, prise par le mouvement, embarquée dans cette marche sans fin. Au début, bien sûr, elle a le Pas hésitant. A-t-elle pris la bonne décision ? Peut-être vraiment suivre le rythme ?

Très vite, pourtant, ses pieds couverts d’ampoules et ses jambes alourdies ne sont plus un problème. Son corps se fait à cette nouvelle vie. Tout comme son esprit, qui s’éveille jour après jour. Elle cherche à synchroniser sa marche sur celle des personnes qui l’entourent, à s’adapter à ce nouveau mode de vie, à devenir une vraie trameuse.

Elle souhaite à tout prix appartenir à ce peuple, cette communauté, cette meute merveilleuse et sauvage. « La Trame ne pillait pas, ne comptait de brigands que des repentis ; Chiffe comprit cependant, à voir le rire des forceurs en pleine bourre devenir regards froncés et braqués sur la nuit, à mesurer combien ils sacrifiaient leur allant pour supporter leurs armes, que les marcheurs craignaient bien plus l’humain que la sève. »

Le récit s’arrête sur d’autres personnages, passant d’un coin de la Trame à un autre comme un oiseau se pose sur une branche puis une autre. Un coup d’aile, et c’est différent pan de la Trame qui se dévoile. On rencontre alors Lige et Angénor, un jeune trameur plein d’ambitions qui s’est un jour calé sur le Pas d’un forceur endurci du cortège – « trente ans de course », pas moins –, comme en témoignent ses yeux fatigués et ses jambes abîmées. On y croise aussi Malok, un hueur souvent alcoolisé. Sur sa fidèle monture, il est chargé de prévenir la Trame à l’approche d’une nouvelle marée grâce à des sifflements qui portent au-delà des vallées.

Ce petit roman pourrait évoquer une Horde du Contrevent plus ancrée dans le végétal ; mais la comparaison s’arrête là. Car La Trame est bel et bien son propre microcosme fantastique, effervescent, puissant.

Un texte qui donne envie de s’équiper et se lancer à son tour dans une grande marche à travers bois et plaines, entouré de la verdoyance et de l’énergie de la nature. En quelques pages seulement, une énergie incroyable est déployée à travers la plume des auteurices. Ça siffle, ça file, ça tangue, ça caracole ; on est pris dans un tourbillon lexical, avec des termes inventés qui ajoutent du piquant et du réel à cette troupe de trameurs et de trameuses. L’immersion est totale, psychique et physique. L’attachement émotionnel, immédiat. C’est riche et simple à la fois. C’est époustouflant.

La Trame, c’est aussi une première ébauche : celle qui nous permet de découvrir cet univers imaginé par le Bombyx Mori Collectif. Dès les premières pages, les tensions politiques couvent sous la surface ; des enjeux qui ne sont pas encore parfaitement clairs, bien que le pouvoir autoritaire des Symbiotes est mentionné de temps à autre.

On ne peut qu’imaginer « les injustices et la violence que la Symbiose réserve aux Frangeux et à tous ceux qui prétendent échapper à sa loi ». Pourtant, on ne tient pas là le cœur de ce court récit. Il s’agit plutôt d’une promesse – du moins, on l’espère… – d’une ouverture de ce monde. D’une expansion. Car le potentiel est illimité, et si prometteur !