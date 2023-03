La Grande Librairie questionne la place des femmes

La question du corps féminin traverse l’œuvre entière de Nancy Huston. La romancière et essayiste s’est très vite démarquée en tant que féministe engagée, notamment par son action au sein du Mouvement de Libération des Femmes (MLF). L’occasion de revenir ensemble sur son œuvre - composée de textes majeurs comme L’Espèce fabulatrice, Lignes de faille ou Chair vive - et sur son dernier livre, un hommage vibrant à la poétesse et prostituée Grisélidis Réal, Reine du réel (Éditions du Nil).

Professeure de littérature française aux États-Unis, Jennifer Tamas exhume notre matrimoine dans Au NON des femmes (Seuil). Du Petit Chaperon rouge à Andromaque, en passant par Les Liaisons dangereuses et Bérénice, elle démontre à quel point le regard masculin a enfermé les héroïnes classiques dans un système de représentation. Un essai vivifiant qui lutte contre la culture de l’effacement et qui invite à relire autrement les classiques de la littérature française.



Écrivaine, scénariste et réalisatrice ivoirienne, Marguerite Abouet a créé en 2005 la série Aya de Yopougon (Gallimard BD), vivement saluée par la critique et plusieurs fois récompensée. Illustrée par Clément Oubrerie, cette saga s’inspire des souvenirs d’enfance de Marguerite Abouet et aborde la question de la place des femmes et de l’égalité des chances en Afrique. Après douze ans d’absence, la série revient avec un septième tome et une héroïne plus engagée que jamais.

Après l’immense succès de ses précédents romans, Tout le bleu du ciel, Les Lendemains, Je revenais des autres, Les Douleurs fantômes ou encore La Doublure, Melissa Da Costa publie Les femmes du bout du monde (Albin Michel). Dans le sud sauvage de la Nouvelle-Zélande, deux femmes gèrent le camping « Mutunga o te ao », « Le bout du monde » en maori. Une jeune Parisienne débarque dans leur quotidien. Ce nouveau trio va apprendre à se connaitre et à se reconstruire au contact de la nature. Une ode à la sororité et à la liberté qui vibre jusqu’aux antipodes.

La semaine prochaine, direction la Suisse où Claire Renaud cultive la passion du livre. Le nom de sa librairie-galerie ? « Atmosphère ».