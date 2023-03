Quelles sont les limites Dans la Réserve ?

On rencontre tout d’abord Arnaud. Un homme qui vient de s’installer sur un terrain. Un nouveau départ pour lui qui a si peur de la sédentarité, de la routine, du manque d’évolution. « Arnaud a acheté une image du monde infroissable. » C’est un homme simple, dira-t-on. Un homme qui ne veut rien d’autre que de vivre dans la solitude, là, au milieu de la forêt et des animaux sauvages. Même pas besoin de confort, juste du silence et du peu de civilisation.

Non pas qu’il n’aime pas les gens : il n’a simplement pas besoin de ces interactions futiles qui sont pourtant si caractéristiques des êtres humains. Après tout, « Arnaud a pris l’habitude de passer l’hiver loin des gens épaissis d’inquiétudes et de déceptions, toujours agrippés à d’autres coudes aux creux desquels se déverser ».

Sur son terrain, où il s’amuse à pisser religieusement devant l’entrée, chaque matin au réveil, il est comme un roi.

Jusqu’à ce qu’on lui dise de partir. C’est d’abord une feuille cloutée sur son panneau, qui lui annonce cette terrible nouvelle. Un avis d'expulsion. Puis le Maire, qui vient remuer le couteau dans la plaie, ne lui laissant pas d’autre choix que de faire ses valises et de disparaître. À moins qu’il ne veuille s’installer plus haut dans le village, là où il sera entouré de ses voisins ? Mais plutôt que d’accepter son sort, Arnaud semble disparaître sans laisser de trace.

En parallèle, un journaliste et une photographe. Un drôle de couple d’amants, qui s’insupporte et s’aime tout aussi tendrement. L’une et l’autre sont engagés pour protéger l’environnement : ils se battent quand il le faut contre toutes les forces qui tentent de blesser leur mère nature. Et c’est bien le cas avec la Wild French Réserve, et ce satané mur de fer. Tout n’est que destruction à leur arrivée pour rejoindre le tree-sitting qui s'est organisé. « Les engins à joysticks déforestent. Ils arrachent, débarrassent, nivellent, forent et plantent. Ils clôturent le cœur. »

On s’attarde surtout sur Nassim, qui raconte la lutte écologique, mais pas seulement : c’est son monde tout entier qui s’écroule lorsque Solveig lui annonce qu'elle veut un enfant. Un enfant sans père – sans lui. Commence alors ce dialogue interne, alors qu’un désir de paternité prend de l’ampleur en lui. Trahi, déçu, il attend ce petit bout d’humain qui va bientôt bouleverser sa vie comme un tremblement de terre : un enfant qui ne sera pas le sien, jamais tout à fait.

Enfin, Eva-Lou : une jeune fille un peu perdue, à la recherche d’un travail. Après un service civique, elle quitte sa colocation pour revenir pour un temps chez sa mère : mais voilà, rentrer à la maison, c’est retomber en adolescence – c’est stagner. Et c’est inconcevable. « La vie t’attend pas pour passer. Eva-Lou le sait depuis longtemps. Elle clique sur les annonces qui passent devant elle sans trop se poser de questions. Ça fait bien longtemps qu’elle ne croit plus en sa vie rêvée de graphiste archistylée. Eva-Lou est adulte, vraiment. »

Pour échapper à cette situation de flottement, qui met en péril son compte en banque, elle devient éco-sentinelle. On lui promet une bonne paie, une formation, et tout le confort dont elle a besoin, sur une période de six mois. La jeune fille s’embarque dans cette aventure pour ne plus avoir à être où elle est, pour ne dépendre de personne, ne pas avoir besoin d’entretenir une relation amoureuse qui l’ennuie déjà – l’émancipation, en somme. Et ça lui plaît. Elle y trouve son compte, apprécie cette nature partout autour d’elle, son corps qui prend en force. Elle se découvre un talent pour le tir, ce qui l’impressionne et la rend tout aussi fière. Comme si elle avait enfin trouvé sa place.

Dans la Réserve est une ode surprenante à la nature, étrange et parfois poétique. Nous suivons trois personnages, qui ne se croisent pas vraiment – ou vaguement, qui se jaugent finalement comme des bêtes sauvages au milieu de la forêt. Leurs chemins sont si différents, et pourtant convergent, le temps d’un regard. Hélène Zimmer propose ici une plongée en pleine réflexion sociale et sociétale, grâce à un parallèle entre l’intimité et le collectif : l’autrice nous fait découvrir trois protagonistes plus vrais que nature, jusqu’à nous permettre de lire les plus profondes de leurs pensées, comprendre leurs peurs, leurs espoirs, leur vision de ce monde qui, d’une façon ou d’une autre, les malmène.

Le personnage d’Arnaud devient un moyen de visualiser la régression de l’humain vers un statut plus primitif : ou, finalement, ne serait-ce pas plutôt une évolution positive, nécessaire ? Ce comportement animal est une parenthèse chargée d’espoir puisqu’elle replace l’espèce humaine dans un écosystème où, plutôt que de tenter de le contrôler, on s’autorise à simplement exister en son sein en respectant les autres membres de ce microcosme.

Simplement dit, ce roman interroge la place de l’homme : a-t-on le droit de vivre comme nous le faisons ? Qui sommes-nous pour dénaturer ainsi les paysages, y imposer des frontières de métal, tenter de contrôler la présence des animaux sur certaines parcelles de terrain ?

Il n’y a rien de plus puissant, finalement, que l’être humain face à lui-même – et Hélène Zimmer l’a bien compris.