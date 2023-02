La jungle ou le vertige d’un cri muet

Depuis son premier album magistral Priape, sorti en 2006 chez Atrabile (éditeur qui a toujours soutenu l’auteur et publié ses ouvrages), Nicolas Presl continue de développer un style graphique singulier soutenu par une force d’énonciation qui se déploie dans la contrainte du muet. En effet, aucun de ses albums ne comporte de texte (à l’exception de quelques notes extratextuelles). L'auteur perfectionne ainsi un véritable langage à part entière qu’il a forgé, renforcé et affiné depuis la dizaine d’albums qu’il a dessinée.

Cette science du muet permet à l’auteur de développer un récit complexe avec limpidité. Un pacte de lecture d’autant plus fort s’institue dans la confiance que lecteur doit avoir dans la maîtrise du dessinateur. Ingénieux et exigeant il appelle aussi l’intuition du lecteur : ce dernier ne doit pas nécessairement être sûr de rationnellement comprendre une case pour passer à l’autre. La séquence validera ou invalidera l’hypothèse énoncée. Nous sommes ainsi moins dans une lecture pédagogique que dans un usage savant et particulièrement stimulant de la bande dessinée.

La mutité de cet univers permet de préserver une part de mystère qui entoure les personnages, ces derniers se dévoilant au fur et à mesure sans « trop en dire ». Pour autant, l’absence de texte n’évacue pas la psychologie pour privilégier l’action : les péripéties, les postures, les décisions de chacun constituent les ressorts énonciatifs pour développer les sentiments qui étreignent les protagonistes.

Au-delà de cette prouesse technique et poétique, cet ouvrage marque par sa violence et sa proximité avec des thématiques contemporaines. Sous couvert de fiction, l’auteur commence par nous plonger dans l’enfer du parcours d’un migrant dont on sait trop bien la terrible réalité qu’il revêt, avant de voir le personnage aborder les rivages d’une dictature mêlée de mysticisme.

Âpre, éminemment politique et terriblement juste, ce livre prend aux tripes. Extrêmement généreux en termes de péripéties, on en ressort épuisé par tant de rebondissement et de noirceur, mais émerveillé par l’épopée que l’on vient de parcourir. L’auteur varie les registres et évite le pathétique à tout prix : au contraire, il propose des séquences pleines d’humour ou de tendresse qui offrent de la profondeur à des personnages auxquels on s’attache vite.

Bien que passé quelque peu inaperçu et injustement boudé par la sélection du festival d’Angoulême, La jungle de Nicolas Presl est un excellent album, une œuvre dense, riche, belle et profondément humaine, qui dessine un miroir sombre et lucide de notre monde.