La déesse de 3000 ans : les dieux, ces drôles d’humain  

C’est le premier jour de lycée de Jûzô. En chemin, il passe devant un sanctuaire… et aperçoit un adorable visage féminin au milieu des buissons. Son sixième sens lui dit qu’il s’agit d’une déesse. Et en effet, Mitama vit depuis 3000 ans et voudrait à présent devenir une humaine normale. Pour ça, il lui suffit d’épouser un humain ! Jûzô est la proie toute désignée.

Il est loin d’être contre l’idée, mais pour signer le contrat de mariage, Mitama a besoin de son sceau, qu’elle a perdu quelque part au cours de sa longue vie… Les tourtereaux s’embarquent ainsi dans un périple à travers le chemin divin des sanctuaires du Japon : une sorte de dimension parallèle peuplée de créatures, d’esprits millénaires et d'êtres légendaires. Ils auront tout le temps d’apprendre à se connaître en chemin.

À moitié rom-com, à moitié voyage initiatique, et surtout hommage simple à la nature et aux détails qui nous entourent, La déesse de 3000 ans nous embarque dans un périple jovial et sans prétention qui ne manque pas d’humour.

Périple immersif

De chapitre en chapitre, on voyage dans différents temples japonais, dans des dimensions qui réservent quelques surprises aux voyageurs, comme des arbres qui poussent sur les sièges des trains ou des poissons qui volent comme des oiseaux… Les décors sont très travaillés, presque photographiques, et les cadrages en gros plan sur les visages des adolescents donnent presque l’impression d’être au cinéma. Les cases très larges nous immergent dans ce monde divin.

Tout cela a quelque chose d’un road movie intime, voyage initiatique de deux êtres qui se cherchent l’un comme l’autre et qui s’ouvrent à l’amour. Malgré l’aspect dramatique des grands sanctuaires de la toile de fond, le ton reste léger. Par ses chapitres courts centrés sur des dialogues anodins, mais rythmés, ce manga a tout du Slice of life.

Les situations auxquels nos héros se confrontent sont juste assez stressante pour que Mitama révèle ses facettes les plus adorables. Car c’est bien elle l’héroïne de ce manga, et les péripéties restent un prétexte pour apprendre à la découvrir, avec un bon lot de situations comiques au rendez-vous.

Un duo accrocheur

À quoi ressembleraient des divinités sous forme humaine ? Fumitaka Kato apporte une réponse loufoque et créative. Ses déesses revêtent des traits de lycéennes taquines, qui attirent des insectes d'un doigt et dont les émotions transparaissent – littéralement sur leur visage. Mitama ne semble pas en avoir conscience : chaque fois qu’elle fabule, « mensonge » s’écrit en gros sur son visage !

Dans ses premiers pas en tant qu’humaine, elle a quelque chose d’un chaton découvrant le monde, et c’est adorable. Jûzô, quant à lui, est l’incarnation de la candeur d’un lycéen heureux de se laisser mener en bateau par une jolie fille. Curieux et attentif, il se laisse porter par le voyage, et son innocence et sa maladresse combinées à celles de Mitama offrent un combo tout à fait craquant.

Au cours des trois tomes de la série, vous aurez l’occasion de découvrir toute un cohorte de divinités curieusement humaines, et bien sûr de croiser la route de créatures mystiques du folklore nippon.