La Grande Librairie explore les pouvoirs de la littérature

En 1985, Daniel Pennac publiait Au bonheur des Ogres, premier tome d'une formidable saga qu'il achève, 38 ans plus tard, avec Terminus Malaussène. Dans une langue bouillonnante, imprévisible et plus malicieuse que jamais, on y retrouve sa tribu menée par le « bouc-émissaire de service » Benjamin Malaussène. Daniel Pennac reviendra sur son épopée vertigineuse et nous fera partager son amour des livres qui l'accompagnent depuis toujours.

Justine Augier, prix Renaudot de l’essai en 2017, sera à ses côtés pour nous présenter Croire - Sur les pouvoirs de la littérature (Actes Sud). À la suite d'un deuil, elle invoque un tourbillon de livres, de citations et de figures d'écrivains, et propose un texte vibrant, à mi-chemin entre le récit intime, le manifeste et la réflexion philosophique. Et si la littérature permettait, aujourd'hui plus que jamais, de nous éclairer, de nous ouvrir et de nous épauler ?

Autrice de romans puissants qui interrogent les tensions et les paradoxes de notre société (Les Choses humaines, La Décision), Karine Tuil a commencé, enfant, par écrire de la poésie. Elle y revient avec ce beau Kaddish pour un amour (Gallimard), un recueil qui se lit comme une prière pour le retour de l’être aimé. Au fil des poèmes, la fragilité, les tourments, la confusion des sentiments. Et peut-être, par la grâce des mots, le retour de l’amour perdu ?

Entrepreneur, conseiller politique et professeur à Sciences Po, Mathieu Laine est l’auteur de plusieurs essais sur le libéralisme et la démocratie. Dans La Compagnie des voyants (Grasset), il partage son amour de la littérature à travers ses lectures de 25 romans. De La Chute à Beloved, en passant par Robinson Crusoé - autant d’ouvrages qui peuvent servir de modèles, de remèdes ou de clefs. Autant de compagnons de route pour mieux lire notre époque.

Comme chaque semaine, rendez-vous dans une librairie indépendante. Destination Cagnes-sur-Mer à la rencontre d’Aurélie Barlet et de Virginie Platel, dans une librairie au nom évocateur : La Pléiade.