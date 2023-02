La fabrique des livres anonymes, hommage à la création littéraire

Dans un temps resserré (9 mois durant), sept auteurs acceptent de se couper du monde pour écrire leur propre livre, échoués en pleine mer sur une plateforme pétrolière désaffectée.

Chacun d’eux s’est auparavant engagé à céder les droits à un mystérieux mécène dont, jusqu’au bout, on ne sait rien. La fabrique des livres anonymes rappelle d'abord un roman psychologique et libérateur, fait de révélations.

Puis, avec ses innombrables et bienvenues références culturelles et très souvent littéraires, et fort d’un suspense qui s’épaissit au fil de la lecture, il s’affirme non seulement en thriller littéraire, mais également en roman gigogne grâce à l’exploration des moutures romanesques en gestation de chacun des écrivains en herbe.

Le mitan prend des allures de huis clos à un moment significatif, décelant la part d’ombre de chacun des protagonistes. Le récit s’achève de façon impétueuse révélant toute sa maîtrise et sa force narrative, sans doute en raison des nombreux dialogues et de l’atmosphère opaque et métallique parfaitement rendue, ainsi que des questions et réponses qui intègrent totalement et profondément le lecteur.

C’est un livre sur la condition humaine et sur les ressorts et les ressacs de l’écriture. C’est aussi un livre qui interroge sur le rapport à l’autre, sur l’altérité en faisant évoluer chacun des personnages, en forme de miroir de soi. Beaucoup de sentiments souvent s’explorent ici, dans des dits et non-dits, dans toutes leurs suppositions, leurs circonvolutions.

J’ai été très sensible à ce ton aussi bien mélancolique qu’enjoué qui s’exprime dans les dialogues rythmés et énergiques. Je me suis laissée prendre par cette émotion qui naît de la peur de l’abandon et de cette impression de la perte. Une certaine verdeur des idéaux s’exprime également ici dans toutes les mosaïques littéraires du livre.

On aime ce rythme tendu par lequel sont relatés les rebondissements qui surviennent à nos héros, et on savoure la très belle maîtrise quasiment scénaristique qui imprègne les descriptions. Isabelle Marsay rend un très bel hommage au genre romanesque et à ces plongées dans ce territoire si fertile qu’est l’imaginaire.

Soulignons que le roman se perd avec bonheur et sans peine dans ses modes réflectifs de la société d’aujourd’hui. Ce qui se dégage globalement est un ton non feint, avec un certain franc-parler, une verte audace, qu’il est impossible de négliger et qui donne un relief évident à cette histoire bien menée. Soulignons aussi que les méthodes transversales qui visent à explorer les identités, les mémoires, et les émotions sont finement ajustées.

Soyons clairs : ce que je ressens dans la vie, je peux le ressentir également dans un livre. J’ai vécu des événements que d’aucuns ont raconté à ma place, vécu des scènes que j’aurai également pu écrire, par le truchement de savants dialogues, et d’une polyphonie des corps, des esprits, des attitudes. Comme ici.

C’est ce que j’ai ressenti en lisant ce texte qui m’a longtemps imprégné. C’est un roman parfait qui joue son rôle en produisant un effet loupe entre ce qu’il dévoile de l’univers littéraire et mes propres perceptions, mon propre vécu. La fabrique des livres anonymes dit ce que j’ai voulu toujours signifier avant d’être moi-même publiée, et je pense que nombre de lecteurs partageront également mon avis.

Bravo à Isabelle Marsay pour ce livre impeccable.