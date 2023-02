Takopi : un petit alien peut-il sauver un enfant du désespoir ?  

Takopi est un happien, un petit poulpe venu d’une lointaine planète pour rendre les humains heureux grâce à sa panoplie de happy gadgets. Sa première rencontre s’appelle Shizuka. Elle n’a vraiment pas l’air très heureuse. Elle a dû se disputer avec ses amis, c’est sûrement pour ça qu’elle est toujours seule et qu’il y a autant d’insultes gribouillées sur son sac et ses cahiers.

Takopi fera tout pour la voir sourire ! Mais l’enfer est pavé de bonnes intentions, et il y a des choses que même la bonne volonté de Takopi ne peut changer. Le pire ne va pas tarder à se produire…

Manga-choc en deux tomes, Le péché originel de Takopi ne laisse aucun lecteur indifférent. Cette œuvre sombre vous embarquera dans sa spirale infernale pour ne vous relâcher que 400 pages plus loin. Un conseil, achetez les deux d’un coup, c’est encore plus puissant d’une traite !

Flamboyant thriller psychologique

Takopi lui-même a beau être adorable, ça ne suffit pas à estomper la violence crue qui se déploie au fil des pages. Ce manga est donc à réserver à un public averti. Le dessin de Taizan 5, pour le moins unique, montre avec habileté le méli-mélo émotionnel qui habite chacun de ses personnages. Les évènements tragiques qui s’enchaînent confèrent à la série son atmosphère de tragédie. Et leur rythme augmente de chapitre en chapitre, jusqu’à ce que l’on bascule dans un thriller où l’on voit jusqu’à l’humanité des personnages se fissurer.

À coups de voyages dans le temps et de boucles temporelles, Taizan 5 nous embarque par-delà le bien et le mal, dans une quête désespérée pour comprendre l’autre et briser le cycle de la haine. Les personnages nous sont présentés sous un angle très manichéen – la gentille, la peste, l’intello – qui est renversé plusieurs fois d’affilée au cours de l’intrigue. Le point de vue des enfants et de Takopi, petit alien encore plus innocent qu’eux, se fait tour à tour salutaire et cruel.

Surtout, il permet de prendre du recul sur la réalité et de mettre en avant les absurdités de la société. Le péché originel devrait à coup sûr plaire aux amateurs d’Inio Asano – ses palettes narratives rappellent tantôt Dead Dead Demon’s Dededede Destruction, tantôt Bonne nuit Punpun.

Raz-de-marée Takopi

Depuis sa sortie l’année dernière, le succès de la série n’a pas tari au Japon : avec plus d’un million d'exemplaires en circulation, la série a séduit pour sa force éclair. Déjà devenue un classique, on se souvient de sa mascotte adorable autant que de la douleur de sa lecture.

C’est en particulier sa capacité à traiter dans un déroulement fluide toute une palette de problèmes sociétaux – le harcèlement, le suicide, la manipulation psychologique et affective, la négligence envers les enfants, et la peur de l’échec – qui fait la force de cette série. Le format en deux tomes est juste assez long pour donner toute son ampleur à l’univers présenté.

Oppressante et émouvante tout à la fois, la trame narrative de ce manga est particulièrement bien ficelée. Vous ne verrez pas venir la fin. Si vous êtes à la recherche d’un manga pour vous secouer les tripes, ne cherchez pas plus loin. Takopi vous attend. Pas sûr qu’il arrive à vous rendre le sourire… Les deux volumes sont d’ores et déjà disponibles, seuls ou dans un coffret collector qui inclut également le premier one-shot de l’auteur.