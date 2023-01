Batman: One Dark Knight, nuit sans lumière pour le chevalier noir

Jock propose un très bon Batman comme on en lit peu, qui replace le personnage là où on aime aussi le trouver : dans un récit de pur divertissement, un récit d’action qui délaisse les enquêtes alambiquées ou les arcs narratifs introspectifs parfois un peu poussifs.

Ici, le scénario est on ne peut plus simpliste, presque minimaliste : Batman doit escorter un personnage d’un point A à un point B. Jock élabore ainsi ce qui s’apparente plutôt à un prétexte narratif dont la trame, élémentaire, permet toutes les circonvolutions et autres bifurcations au rythme des rebondissements qui sont autant d’embûches rencontrées sur le chemin.

L’idée de la coupure électrique, élément perturbateur, est très bonne et parfaitement exploitée : les différents gangs en profitent pour tenter de tuer le super-vilain transporté par Batman ou bien le sauver des mains du chevalier noir pour lui évite la prison.

Le héros se retrouvera maintes fois acculé et réchappera de traquenards mortels en se fourrant dans d’autres. Les châtaignes pleuvent tandis que les gadgets sophistiqués, mais limités qui ornent la ceinture du chevalier noir rivalisent avec les tirs de rockettes ou autres armes de poing. Le suspense, tendu par cet ultimatum que revêt le réveil d’EMC, fonctionne à plein régime dans ce qui devient très vite une course contre la montre.

Les dessins de Jock, percutants, énergiques, vont droit au but tout en dévoilant de belles élégances de mises en scène. On comprend bien les différentes actions, ce qui s’avère une réelle gageure et un talent trop rare dans des univers super-héroïques bourrés de pyrotechnie : ce déchaînement de violence se savoure donc parfaitement grâce à des images limpides et des séquences clairement lisibles.

L’auteur ne délaisse pas pour autant une forme de délicatesse artistique, laissant parler la brosse du pinceau qui parcourt les images et leur confère une excitation visuelle et un espace de liberté qui cadrent bien avec ce récit balisé, mais d’où peuvent surgir toutes les péripéties possibles.

On pourrait déplorer l’intrigue secondaire qui ralentit le sprint aux allures de marathon du chevalier noir : faisant référence à des évènements passés et uniquement connus des fins connaisseurs de Batman, elle s’enlise et enlise le récit, même si elle lui confère un final retentissant.

One Dark Knight est un très bon Batman, un condensé d’action savamment mené avec une efficacité rare est bienvenu : qu’il est bon de savourer un divertissement qui possède la sincérité de ne se prétendre autre chose. (un extrait est proposé ci-dessous)