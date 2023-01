From Eggman to Eggman, l’irrationnel à chaque coin de case

From Eggman to Eggman. Du pareil au même, et inversement. Ou quand le monde se réinvente pour revenir indéfectiblement au point de départ, à cet espace de vacillement où tout est possible, où tout reste à penser, à imaginer. Une révolution, au sens astronomique du terme, accompagnée d’un accent poétique. Eggman, ce n’est pas tant un personnage qu’une expérience narrative, un exercice à contrainte : produire des strips et les poster quotidiennement (sinon très régulièrement) sur instagram.

Ce processus narratif, pour révéler ce qu’il peut avoir d’inattendu, pour laisser surgir ce que l’auteur ne saura véritablement prévoir, a justement besoin de la durée, d’un temps d’épuisement des idées pour emprunter des pistes insoupçonnées et qu’apparaissent des motifs singuliers qui n’attendent qu’à être explorés jusqu’à être vidés, pour creuser encore et ouvrir de nouveaux horizons. Et que parvienne une fois de plus cette impression d’un écho distordu, qui a déplacé la voix sans pour autant en masquer le sens.

Ce deuxième volume d'Eggman, s’il comporte donc des traces du premier, s’en distingue pourtant par les cheminements entrepris et dont l’originalité émerveille. Plus la lecture avance, plus on devient curieux de découvrir quels seront les nouveaux gags à venir. Des gags qui ne sont pas nécessairement percutants, pas nécessairement hilarants (même s’ils le sont parfois), mais qui sont pleins d’esprit, foncièrement intelligents.

Parrondo s’amuse du pouvoir du dessin, de son potentiel poétique, de l’immanente force qui l’habite et remue l’œil qui le parcourt. Les lois qui régissent le monde tangible se diluent pour laisser poindre un ordre proprement visuel. L’irrationnel guette à chaque coin de case, l’absurde s’enracine dans les espaces de frictions où la réalité vacille et se trouve immergée dans le nonsense, qui pourtant trouve toujours une logique graphique incontestable.

À l’encre noire d’I am Eggman contraste le bleuté de From Eggman to Eggman. Cette évolution adoucit singulièrement les images et introduit le lecteur dans un univers ouaté, comme si la réalité du noir ne s’effaçait pas mais perdait de son opacité, de sa consistance, pour laisser surgir le rêve. Avec son dessin minimaliste, le dessinateur met en place un petit théâtre de papier et de traits qu’il manipule au gré de son inspiration qui construit un univers foncièrement conceptuel : vivre les histoires devient moins intéressant que de percevoir l’intelligence qui s’y love.

From Eggman to Eggman est un très beau livre, dont le dépouillement n’a de mesure que l’insondable imagination dont l’auteur fait preuve ici.