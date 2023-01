Les sept épreuves Rostam, album pop-up flamboyant à la mécanique éblouissante

Après nous avoir éblouis l’an dernier avec Zahhak la légende du roi serpent, Hamid Rahmanian et Simon Arizpe poursuivent leur traversée du livre des rois, pilier de la mythologie perse, en pop-up. Et si les auteurs avaient placé la barre très haut avec leur précédent album, force est de reconnaître qu’ils ont franchi un cap supplémentaire en termes de dessin, de relation texte-image ainsi que dans la complexité des pliages développés.

Toutes les expérimentations qui nous avaient ravis dans le précédent ouvrage ont été approfondies à un degré d’invention et de perfectionnement qui font de chaque planche un véritable spectacle de papier. Lorsque la page se tourne, une multitude de pliages se déploie et s’agite en un ballet savamment orchestré : les figures passent les unes sur les autres, tournoient, s’élèvent, se décalent et s’imbriquent, se cambrent et virevoltent et ces myriades de danses individuelles s’accordent ensemble pour élaborer en un tempo final un formidable tableau vivant.

Et une fois pleinement ouverte, lorsque chaque portion de papier semble avoir trouvé sa bonne place, chaque scène regorge de trésors à peine dissimulés, nouveaux mécanismes qui engagent à de nouvelles manipulations, et incidemment à mettre en branle de nouvelles danses harmonieuses. L’image n’est plus désormais seulement un espace d’illusion, mais le lieu d’une performance sculpturale qui émerveille le regard. Ce spectacle fascine autant que la fermeture de la planche (qui réactive tous ces mécanismes) étonne.

De même, son ouverture dans l’habileté dont témoigne ce monde de papier à se replier savamment afin de retrouver sa place initiale et attendre patiemment la prochaine lecture pour se mouvoir de nouveau, un peu à la manière des boîtes de bijoux musicales. À cela s’ajoute la simultanéité du déploiement de la composition qui suit et s’ouvre mécaniquement lorsque la précédente se replie.

Cet effet de chaîne produit un spectacle chorégraphique continu qui enchante véritablement le regard.

À la performance matérielle s’ajoute le ravissement des images. Hamid Rahmanian continue de développer une esthétique qui reproduit le style traditionnel des miniatures persanes tout en la modernisant et en la mettant pleinement au service d’un récit dynamique. Les perspectives se réduisent, offrant des mises en scène vues de profil qui se percutent dans leur mise en espace réel tout comme les différentes échelles se court-circuitent et les motifs se croisent, se touchent, masquent ou dévoilent les personnages.

Ainsi, cette mise en volume vivifie singulièrement la planéité quelque peu désuète de ce système de représentation que l’on redécouvre alors avec un œil nouveau. Le regard tourne autour de ces scénographies, avide de tout observer, d’en découvrir les détails masqués qui font le charme de ces saynètes. Les couleurs, chatoyantes, apportent de l’énergie et rendent les compositions lumineuses, fleuries tout en participant à la lecture de ces architectures de papier.

Les images mobiles resplendissent ainsi de mille feux et entrent pleinement en complémentarité avec les mécanismes des découpes : les premières incarnent ce que les secondes animent.

Après cette description, on pourrait croire que l’ouvrage se résume à un brillant exercice de style, qui ne vaudrait que pour la performance qu’il donne à voir (ce qui serait déjà une gageure). Mais les auteurs utilisent pleinement les artifices (mécaniques et graphiques) comme vecteurs de narration. Les images répondent, entrent en échos ou anticipent intelligemment le texte qui les accompagne et chaque nouveau pli qui se cache dans la planche donne à lire et à voir la suite de l’histoire, sur le principe des images à tiroir.

Les paragraphes se déploient dans les scènes, créant un rythme et un mouvement de lecture qui s’assimile au parcours visuel des images. Et après l’enchantement provoqué par l’ouverture de la page vient le plaisir de découvrir l’action qu’elle donne à voir, pleine de rebondissements. L’histoire de cet hercule libanais possède en effet un souffle épique comme savent en imposer les récits mythologiques et se retrouve pleinement dans l’expérience de lecture de l’album.

Véritable prouesse mécanique d’une très grande finesse graphique, Les sept épreuves de Rostam est une œuvre d’art sophistiquée absolument fascinante.