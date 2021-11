À la découverte de Zahhak, la légende du roi serpent, livre pop-up d'exception

La légende du roi serpent est un mythe fondateur iranien qui prend ici corps à travers les dessins d’Hamid Rahmanian et mis en espace par Simon Arizpe. Le premier est un artiste protéiforme ayant baigné toute son enfance dans la culture iranienne. Il réalise depuis de nombreuses années des documentaires, des pièces de théâtre, des films d’animation et donc, des albums composés de textes et d’images. Dans ces créations, qui rencontrent toutes un grand succès (Shahnameh: The Epic Of The Persian Kings est un véritable best-seller outre-Atlantique), il travaille à raconter l’histoire de son pays à travers les légendes qui l’ont façonné.

Graphiquement, il développe un style qui emprunte beaucoup aux miniatures persanes qu’il modernise sensiblement. Pour mettre en volume ses images, il a collaboré ici avec Simon Arizpe, grand nom du pop-up qui a une quarantaine de livres animés à son actif, tous plus ingénieux les uns que les autres. L’édition française de La légende du roi serpent fur très rapidement épuisée en 2017, et les éditions les rêveurs le proposent de nouveau à leur catalogue dans une nouvelle forme augmentée d’un beau coffret rigide.

Dès l’ouverture de la première page du livre, la puissance de son dispositif impressionne. Le mouvement, lent et appliqué, agrandit progressivement l’angle de la double page pour voir tout un monde surgir paisiblement. Ce paysage composé de personnages et décors semble d’abord abstrait, désorganisé, mais plus l’angle du pli se fait obtus, plus l’image émerge, plus son désir de surgir dans toute sa splendeur devient palpable jusqu’à ce que, de manière presque magique, tout l’ensemble se mette parfaitement en place et que la sculpture dessinée s’offre au regard dans toutes les singularités de sa mise en espace.

Différents plans s’érigent et se succèdent physiquement tandis que d’autres portions de dessins semblent comme flotter au-dessus du sol, par-delà le socle de l’image. Cette manipulation délicate induit une temporalité inhérente à la facture du livre qui participe pleinement à l’expérience de lecture : une ouverture trop brusque risquerait d’endommager le système, de déchirer le papier ou rompre certaines attaches. La préciosité formelle de l’ouvrage induit ainsi un maniement appliqué et une contemplation de l’image attentive.

Le rapport physique à l’objet impose ainsi une forme de solennité à son parcours. Corrélativement, il insère du mouvement dans l’image qui tremble, s’élève et s’agite en tous sens avant de se fixer en une composition bien dépliée. L’image se déploie ainsi dans l’espace et chaque page érige une superbe sculpture mobile.



L’ingéniosité du dispositif, impressionnant, n’oublie pas l’ambition narrative du projet, mais au contraire le sert pleinement. L’ouverture successive de certains plis apporte notamment un rythme de lecture aux images, délivrant des textes et de nouvelles images placées en solution de continuité dans les compositions.

Le déploiement de certains papiers s’immisce donc au cœur du dispositif énonciatif : ils ne s’observent donc pas seulement comme des images à contempler, mais aussi comme des espaces à déchiffrer, à parcourir avec un œil interrogateur, cherchant les informations diégétiques délivrées par l’image et le texte. La richesse graphique des décors et l’intelligence de la mise en scène éclatent alors et le regard se trouve en suspension entre son désir de se perdre dans ce foisonnement de motifs et celui d’aller au bout du récit donné à lire.

Loin d’être un écueil à la lecture, cette dualité se fond pleinement dans l’expérience de l’objet : techniquement impressionnant, imposant une manipulation délicate, inventif dans la mise en scène et graphiquement somptueuse, finissant de manifester le faste de cette création.

Zahhak, la légende du roi serpent s’impose comme un des albums pop-up les plus élégants et généreux de ces dernières années, une véritable œuvre à mi-chemin entre le livre et la sculpture.