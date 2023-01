L'illusion du mal : justice nulle part ?

Et le tremblement des mains de la Présidente n’était pas le seul signe de sa rage et de son impuissance quand, quinze ans après les faits, elle demanda pardon à la jeune femme de la grave injustice qui lui était faite en acquittant le pédophile pour prescription des faits découlant d’une « succession d’erreurs du système judiciaire ». Mais l’injustice était là : malgré la culpabilité avérée, le pédophile n’avait finalement purgé que quelques mois de prison.

Un lamentable, un innommable, un impardonnable échec.

Dans la salle, un homme se lève, quitte, avec la foule, ce simulacre de justice et s’évapore dans la ville après avoir quitté perruque, postiches et lunettes. En voiture, il rejoint une maison anonyme dans une rue quelconque, y pénètre par effraction et s’installe dans l’attente de l’homme qui habite là et qui vient de ressortir du tribunal acquitté.

Très peu de temps plus tard, Eva Croce, qui promène sa tignasse rousse dans la région de Belfast où elle passe des vacances, reçoit un appel téléphonique de Mara Rais, sa collègue de la Section Homicides à la Police de Cagliari, Sardaigne : une jeune femme a reçu, en cadeau devant sa porte, un sachet contenant vingt-huit dents ! Très certainement arrachées « de manière pas très orthodoxe » à son propriétaire… Lequel pourrait être le violeur acquitté de la jeune femme.

La perquisition menée par Mara dans la maison de l’homme la conduit à retrouver, sous un oreiller dans la chambre, une nouvelle dent « encore tâchée de sang » : une confirmation que ses soupçons avaient bien mis dans le mille !

À peine le temps de cette découverte passé qu’un message parvient sur le téléphone de Mara. Comme sur celui d’une quantité phénoménale de gens partout dans le pays ! Dans une vidéo, le pédophile apparaît ligoté et en sang pendant qu’un « justicier » masqué explique son geste : la justice du pays ne fait pas son travail, les coupables ne sont pas punis, alors, lui, il va donner la possibilité à tout citoyen de juger un malfaiteur en participant à un vote ! Oui ou non, le bourreau de cette malheureuse jeune femme (et de nombreuses autres d’ailleurs) doit-il être exécuté ? Le pays a trois heures pour donner son avis. Quel que soit le résultat du vote en ligne, alors il se fera l’exécuteur de la volonté publique…

Assez pour qu’Eva Croce jette la fin de ses vacances aux orties et saute dans le premier avion pour Cagliari.

Parallèlement, à Milan, le patron de l’Unité d’Analyse du Crime Violent, convaincu de l’intérêt que pourrait revêtir, pour son unité, d’avoir participé activement sur le terrain à la résolution d’une pareille affaire, a réussi à convaincre Vito Strega, un spécialiste d’envergure nationale du profilage criminel faisant partie de son effectif, de partir à Cagliari pour être intégré à l’équipe d’enquêtrices et leur apporter toutes ses compétences et capacités de psychologue et de criminologue.

Et finalement, l’arrivée de ce bel homme fait rapidement tomber les objections que Rais et Croce auraient pu avoir en voyant débarquer quelqu’un ayant pour mission de marcher, un peu, sur leurs plates-bandes… Près de deux cent mille Italiens ayant validé, par leur vote, la condamnation à mort, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Surtout de cette trempe !

Piergiorgio Pulixi s’empare, avec brio, d’un sujet terriblement dramatique qui mine le système judiciaire italien lequel, accumulant retards, « système saturé », « effectifs exsangues » et erreurs donne de lui-même une image totalement négative « en gravant dans le marbre les injustices et les inégalités […], en foulant aux pieds la dignité humaine et en anéantissant les victimes » sans « protéger les citoyens contre toute forme de violence perpétrée sur un individu ».

Et il est terrible ce vote organisé au tout début du livre par le kidnappeur qui a déjà « puni » sa victime en lui arrachant toutes les dents sans ménagement, mais qui demande à chacun, derrière son ordinateur, si cette punition est suffisante et, si elle ne l’est pas, si une « condamnation définitive » doit s’y ajouter. Une consultation terrible où la vox populi, n’écoutant que son ressentiment et ses tripes, confirme l’application d’un talion « plus dur » encore que le jugement que la Justice d’État aurait dû prononcer.

Aux commandes pour tenter d’enrayer cette entreprise de sape du système judiciaire italien orchestrée par un manipulateur habile et particulièrement efficace dans l’utilisation des arcanes du net, les enquêtrices Rais et Croce qui avaient déjà fait une éclatante apparition dans le premier roman de Piergiorgio Pulixi paru chez Gallmeister (le magnifique L’île aux âmes) où leur duo de choc a déjà fait merveille malgré (ou à cause) de leurs innombrables différences qui ne trouvaient de convergence que dans leur volonté inébranlable de pousser leur réflexion et leur travail toujours plus loin, avec toujours plus d’acuité.

Là, avec la présence du vice-questeur Strega à leurs côtés, c’est à une nouvelle montagne qu’elles s’attaquent : un adversaire qui, telle l’hydre, donne l’impression de faire repousser chacune de ses têtes quand on croit l’avoir coupée. Une hydre tentaculaire qui a tissé une toile considérable et qui bénéficie de complicités infinies en particulier sur ce darkweb dont le seul nom semble porter en lui toute la puissance du Mal !

Les cris d’orfraie de la classe politique, les agissements (effrayants !) des médias (et de leurs animateurs(trices)) ne manqueront pas de pourrir la vie et le travail des enquêtrices(teur) qui vont cependant continuer à tirer les fils, patiemment, malgré la pression et les difficultés.

Ce roman est, comme le précédent, remarquable d’intensité, de complexité, et surtout d’ancrage dans la réalité assez effroyable d’un pays qui a bien du mal à se défaire de ses anciens démons.

Une fois la dernière page de ce roman policier tournée, de notre côté des Alpes, il doit nous alerter sur les effondrements à venir que nous promettent les détricotages ou sabordements passés, présents, successifs et de toutes origines politiques de tous les services régaliens de l’État, Enseignement, Santé ou Justice en tête.