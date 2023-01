AFTER : la nature humaine sous microscope post-apocalyptique

Suivre le Dogme, voilà ce qui définit la vie de cette communauté : le Dogme, c’est ce mouvement de pensée qui place l’humanité à égalité – que ce soit les êtres humains entre eux, mais aussi face au reste du monde. La nature, les animaux, le vent, le soleil – c’est un vrai tout, où chaque élément vit en harmonie avec tous les autres. D’après le Dogme, toute initiative individualiste doit être réprimée. La curiosité, l’orgueil, la jalousie, jusqu’à la colère ou la joie, sont des émotions qui n’ont plus leur place. Les pensées de ces individus sont ainsi cadrées, limitées aux préceptes régurgités à longueur de journée.

Ne pas penser à des futilités, ne pas s’interroger au-delà de l’impératif ou du pragmatique, ne pas rêvasser. Après tout, « illes ne réfléchissent pas à ce genre de chose – et illes ont raison, eulx savent se raisonner, et se rappeler que les sentiments sont choses trop mystérieuses pour que nous puissions les percer à jour. Vouloir les comprendre est sûrement une entorse au Dogme et une nouvelle preuve de mon immodestie. »

On apprend dès les premières pages que Cami ne parvient pas instinctivement à se plier au Dogme, car de nature trop curieuse – au point d’ailleurs de devoir se reprendre, se sermonner en silence ou tenter de camoufler les émotions qui submergent son esprit. À l’inverse, Paule a tout de l’élève modèle en ce qui concerne ces enseignements. Toujours armé d’un sourire poli, répétant les mantras qui correspondent à chaque situation, sans jamais être déstabilisé dans sa foi.

C’est ce duo étonnement complémentaire qui va nous guider à travers ce récit, alors qu’une mission leur est assignée : celle de partir explorer les terres renoncées, zone à l’écart du campement où personne ne s’aventure jamais, afin d’y trouver des morceaux du passé, des « connaissances de l’ancien temps ». Ou plutôt, découvrir comment ces êtres ont été créés, et pourquoi. Et, en cas de danger, supprimer cette mémoire qui pourrait mettre à mal l’harmonie instaurée au sein de leur communauté – comment être sûr, finalement, qu’illes sont capables d’entendre ces vérités ?

L'humanité et les « illes »

Débute alors cette mission qui donne des ailes à Cami, dont la curiosité ne connaît pas de limite – quoique surveillée d’un œil attentif par Paule, agissant en pur réceptacle du Dogme. Les voici qui sillonnent ces terres renoncées, à la recherche de « muzés » dans lesquels seraient gardés les fragments du passé de l’humanité. En suivant le lit d’un ancien fleuve nommé « Senne » sur la carte, Cami et Paule se dirigent avec détermination vers « Louvre » et « Cluni ». Des noms familiers, qui deviennent un clin d’œil au Paris que l’on connait – une cité à présent détruite, visiblement ensevelie à cause de mouvement de terre et d’eau, au point de transformer le paysage en étrange désert de boue et de gravier.

Avec After, Auriane Velten fait son entrée dans le monde de la science-fiction francophone – et quelle entrée ! Ce premier roman parvient à offrir un récit post-apocalyptique rafraichissant ; d’abord, ce récit plutôt court se construit à travers les pensées de Cami et de Paule. Loin d’une aventure haletante, After est pourtant, à sa façon, un « page-turner » qui se dessine par l’introspection plutôt que les actions. Ainsi, les personnages sont menés à remettre en question leur identité, leur utilité, leur place dans cette société post-apocalyptique qui, bien qu’en apparence organisée à outrance et respectueuse d’autrui, est en quelque sorte aseptisée. On les voit hésiter, se tromper, partager ces moments tout à fait particuliers pour ce morceau d’humanité qui s’est bien éloigné de celle de notre présent. Ou est-ce vraiment le cas ?

L’humanité que nous présente l’autrice s’est reconstruite avec de nouvelles règles, de nouvelles croyances. Au-delà du Dogme, c’est aussi une population qui ne s’encombre pas avec la notion de genre, avec des êtres asexués, sans une corporalité telle qu’on l’imagine. Ces humains existent sous forme d’hologrammes qui camouflent des « vrais corps » à la définition incertaine : on découvre donc une évolution du biologique vers le mécanique qui ne s’explique pas au début. Cette existence se reflète dans leur façon de s’exprimer, à travers des pronoms inventés qui floutent les cases de genre : ici pas de féminin ou de masculin, mais des « illes ». Ce choix s’étend même aux prénoms des personnages, à travers une androgynéité identitaire qui ruisselle sur l’imagination qu’on se fait de cette communauté à la lecture. Des images incertaines, des créatures difficiles à identifier – mais humaines.

Auriane Velten propose ainsi de s’interroger ensemble : après tout, qu’est-ce que l’humanité ? Qu’est-ce qui nous définit réellement ? Et, au-delà même de notre existence, ce roman est aussi l’occasion de s’attarder sur notre environnement, sur nos interactions avec cet environnement, réelles ou hypothétiques. L’autrice propose notamment de s’arrêter sur la notion du beau, à travers le personnage de Paule, qui produit ce que Cami décide d’appeler des « jolisons » : des projections sonores, un souffle, qui évoquent le chant. On s’attarde sur une réflexion sur la création, la beauté, l’art qui s’inspire de la nature. On parle ici d’une société qui a rejeté le chaos pour se construire uniquement selon un ordre très précis, borné : mais n’est-ce pas de la différence et du chaos que naît la beauté ?

