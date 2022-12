Aurora Cornu ou l’anatomie d’une fascination

Si le propre de la littérature est d’incarner le mythe, l’héroïne adulée descend de l’écran pour se faire personnage réel dans les rues de Paris ou de New York, et personnage (auto)fictionnel dans les rues du premier roman de Pierre Cormary - Aurora Cornu, publié en 2022.

Qui peut s'enorgueillir d'avoir connu Aurora Cornu (1932-2021) ? Romancière, poétesse, actrice - dans le célébrissime, donc, Genou de Claire d’Éric Rohmer -, cinéaste franco-roumaine, réalisatrice d’un film étrange, Bilocation, muse et première épouse de l'écrivain roumain Marin Preda, installée à Paris dans les années 1960, où elle épouse Aurel Cornea, ancien otage au Liban, avec pour témoin de mariage un certain Jacques Chirac...

Ceux qui l'ont connue savent quelle force magnétique avait sa personnalité, et que sa vie fut un roman époustouflant, taillé sur mesure. La poétesse qu’elle fut l’a d’ailleurs exprimé très tôt dans des vers qui sont tout autant une sorte de prophétie autoréalisatrice : « Une femme étrange aux traits taillés en marbre/Aux mains d’or, des yeux solennels comme la mer/Les sourcils arqués respirant un charme pur/Dont l’un est noir et l’autre comme le sel. »

Ceux qui n'ont pas connu Aurora Cornu ont maintenant ce roman-portrait hors norme que Pierre Cormary lui dédie en amoureux déclaré et assumé. Un admirateur transi, un disciple qui ne cache pas son obsession presque mystique envers Aurora, la « maïeuticienne » qui porte bien son surnom, en tant que révélatrice d'âme et de destins.

Ce livre insolite, préfacé par Amélie Nothomb, publié par les éditions Unicité, est bien plus que le récit d’une cristallisation stendhalienne, c'est l’aboutissement littéraire d’un phénomène médiatique contemporain beaucoup plus large qui vise les formes d’idolâtrie geek et la culture fan. À travers son désir obsessionnel et accompli de rencontrer son égérie, Pierre Cormary donne finalement un corps et une âme romanesque à Aurora Cornu, tout en s’accordant la grâce d’engendrer son propre nom (d’auteur) sur la couverture d’un premier livre.

Passer « du stade du rêveur compulsif à celui d’écrivain ». Ce n’est pas pour rien que dès le début du livre et tout au long de ces pages iconodoules, Aurora est décrite, anecdotes à l’appui, comme une sage-femme. Un disciple incorrigible et timoré rencontre, à force d’obsession, son idole, une dame âgée célèbre : leur merveilleuse amitié amoureuse qui y nait, à la fois mélancolique et pince-sans-rire, devient la matrice romanesque d’un accouchement littéraire.

Certes, comme toute œuvre de fan, le livre est très documenté et nous fait voyager de New York à la rive gauche de Paris, du village Cornu de Roumanie au lac d’Annecy. Cependant, la jouissance particulière procurée par ce roman-rencontre réside dans son trop-plein, thématique et stylistique, intime et public.

De confidence en confidence, Pierre Cormary greffe sur ce portrait qu'il fait à Aurora Cornu toutes ses obsessions, toute sa philosophie, toutes ses lectures, toutes ses films vus et revus. Il exhibe toute sa boulimie culturelle, il étale son savoir-faire d’herméneute, il s’improvise psychanalyste pour mieux cerner son ardeur, celle qui le transforme lui-même - alchimie suprême - en écrivain. Tantôt romantique, tantôt burlesque, son écriture fond nonchalamment érudition et autoironie, idolâtrie et esprit iconoclaste.

« Être fasciné est un art », sonne le diagnostic d’Amélie Nothomb dans la note en guise de préface, à la page 7. Quelques 400 pages plus loin, on acquiesce qu’il s’agit bien de l’anatomie d’une fascination que Pierre Cormary accouche dans cet opus inclassable, décalé et envoûtant.