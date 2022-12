Time Paradox Ghost Writer : il plagie les mangas du futur  

Teppei rêve de devenir mangaka. Depuis qu’il a réussi à gagner un prix à un concours pour jeunes talents, on l’a mis en relation avec un éditeur. Mais celui-ci rejette tous les storyboards que Teppei vient lui proposer. Au bout du rouleau et sans revenu stable, notre héros est à deux doigts d’abandonner. Jusqu’à que la foudre ne s’abatte sur son micro-ondes, y téléportant un exemplaire du Jump de l’an 2030. Une nouvelle série phare vient d’y paraître. Teppei la lit et n’en croit pas ses yeux… C’est un chef d’œuvre absolu. Avec une histoire et des personnages pareils, il est sûr de connaître le succès.

Et en effet, son one-shot quasiment copié-collé des pages du futur séduit les éditeurs. Voilà la carrière de Teppei lancée. Maintenant, il est trop tard pour faire demi-tour. Sans se faire rattraper par ses remords, Teppei devra offrir la série « White Knight » aux années 2020, pour le meilleur et pour le pire.

Un concept délirant porté jusqu’au bout

Vous l’aurez remarqué, Time Paradox Ghost Writer démarre sur les chapeaux de roues avec des bases complètement folles. Mais Kenji Ichima réussit le pari de tenir sur la longueur son improbable concept, et à nous faire le prendre au sérieux. Car une fois que le storyboard a été accepté, on en vient à la sérialisation. Il faut dessiner les planches chaque semaine, et renouveler sans cesse l’acte de plagiat.

La culpabilité de Teppei pourrait bien le briser en deux. À moins que son amour pour la série White Knight ne soit plus fort ? Pour ne rien arranger, il ne tarde pas à croiser la route de la véritable autrice, encore très jeune en 2020, mais qui aurait dû écrire White Knight dans les années 2030… Au fil des chapitres, on observe le personnage principal s’enfoncer dans une galère épineuse, sans plus savoir que lui où il va. C’est une sensation tout à fait addictive.

Et au passage, les coulisses d’un manga se dévoilent au lecteur : le rôle des éditeurs, celui des assistants, les contraintes de production… Le concept a beau être improbable, il est appliqué avec un grand sérieux qui confère une certaine crédibilité à l’intrigue. Malgré la brièveté de la série, vous pouvez être certains qu’elle ne manquera pas de retournements d’intrigue.

Au fond, qu’est-ce qu’un manga ?

Time Paradox Ghost Writer nous plonge dans le flou des remords au point qu’on ne sait plus dire ce qui est juste. Le déroulement en vient à interroger la véritable nature des œuvres et rend justice à ce qui fait la force d’un manga. Est-ce le destin qui a amené le Jump du futur entre les mains de Teppei, ou bien juste une absurde coïncidence ?

Et au fond, on en vient à se demander ce qui est le plus important, entre le respect de l’idée originale précieusement développée par quelqu’un, ou la puissance de faire connaître au monde une histoire exceptionnelle. De drôle par son point de départ improbable, la série se fait touchante, notamment par le sens de l’effort de Teppei (qui fait sans doute de lui un vrai mangaka) et par la joyeuse galerie d’assistants en tous genres qui viennent égayer ses planches comme ses journées.

Time Paradox Ghost Writer est sans contexte un manga novateur et intrigant qui vous réservera beaucoup de surprises dans ses deux tomes.