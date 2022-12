Gauloises, le polar sans filtre d'Igort et Serio

La simplicité de l’histoire disparaît vite derrière un scénario syncopé construit par accumulation de chapitres elliptiques. Les anecdotes successives dessinent les pourtours du récit sans pour autant le guider précisément. Igort semble ici s’inspirer du cinéma d’Antonioni pour écrire cette histoire où les fragments de vies se percutent. Et dans laquelle les espaces de la ville deviennent de véritables protagonistes.

On y trouve aussi, dans une certaine mesure, un peu du The limits of control de Jim Jarmusch ou des éclats de Wong Kar Wai

Avançant à grands pas, sans nécessairement préserver de continuité logique (d’un premier abord), les saynètes dressent le portrait des personnages principaux, de destins qui, imperceptiblement, semblent voués à se télescoper. On se laisse porter dans ces évocations de drames dans une tradition qui esthétise la violence en se concentrant sur l’individu : l’évènement est moins important que l’intensité émotionnelle qu’il suscite. Igort façonne ainsi une énonciation lyrique qui sied à merveille aux images d’Andrea Serio, superbes et habitées.

Évidemment, l’usage des crayons de couleurs et pastels rappelle le travail de Lorenzo Mattotti, mais, et c’est bien là que réside le talent de Serio, parvient à trouver sa spécificité, à sauvegarder toute son auctorialité. En effet, depuis que le maître italien a fait briller ses couleurs écarlates sur le monde entier depuis les années 80, il est devenu difficile de réaliser des œuvres pleinement originales aux crayons.

Mais Andrea Serio, davantage rompu à la pratique de l’illustration que de la bande dessinée, élabore depuis plusieurs années un univers visuel singulier qui s’enracine dans une technique du pastel toute personnelle. Ses gammes chromatiques bercées de dominantes bleutées apportent une sensualité et une délicatesse qui s’incarnent parfaitement dans ce polar froid et pourtant profondément humain.

L’auteur imprime les mouvements de sa main sur le papier qui enregistre alors les rythmes desquels naissent les images. Son corps s’inscrit donc dans les cases et s’énonce dans les voluptueux agrégats de matières qui ponctuent la représentation.

Les cadrages, dynamiques et expressifs, captent le regard qui s’accroche autant à la matière du pastel qu’aux espaces qui se déploient dans la case. Les perspectives avalent les personnages qui se noient dans des paysages massifs et mouvants. Chaque vignette est parfaitement équilibrée, pourrait tout à fait tenir seule, mais resplendit dans la page, se nourrit du dialogue visuel qui s’opère avec les autres. On se perd ainsi facilement à contempler les planches, à se disperser dans la plasticité de ce récit contemplatif.

Serio réalise ainsi des images puissantes qui donnent vie à un excellent polar, esthétique et poétique.