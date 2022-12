L’archiviste : détruire, protéger, faire vivre la culture ukrainienne 

Ce refuge n’appartient pas exclusivement à K : elle partage ce lieu de savoirs avec des œuvres d’art en quantité innombrable. Livres, peintures, statues, instruments de musique — des pièces de ce puzzle que forme la culture ukrainienne, cachées entre les murs de la bibliothèque dans l’espoir de les protéger de l’envahisseur. « Les choses s’étaient précipitées, il avait fallu faire vite, les archivistes de la ville avaient décidé que cette ancienne abbatiale, avec ses nombreuses galeries souterraines, était le lieu idéal pour entreposer les œuvres. » Ce patrimoine, où le profane et le sacré se côtoient, dans son entièreté, à l’abri. Malheureusement, les choses ne sont jamais aussi simples ; car, autrement, il n’y aurait pas d’histoire.

Une nuit d’insomnie comme tant d’autres, un homme au visage caché par son chapeau vient interrompre le travail de la protagoniste. Un homme à l’air affable au premier regard, mais un homme appartenant en réalité au camp ennemi. Un homme, surtout, qui s’impose à la jeune femme avec une requête — ou plutôt une obligation — inimaginable : celle de falsifier les œuvres qui l’entourent. « Il ne s’agit pas de tout changer, vous l’aurez compris, mais seulement certaines parties, détourner quelques vers, mettre un mot à la place d’un autre, gommer un personnage sur un tableau, remplacer un objet folklorique de son usage premier. »

Tout l’être de K hurle en silence, car elle sait qu’elle doit refuser. Elle le ferait, d’ailleurs, si ce n’était pas pour la photographie qu’elle découvre : celle qui lui montre le visage de sa sœur jumelle, Mila. K ne l’a pas revu depuis des mois, depuis que Mila a disparu, quelques jours seulement après le début du conflit. En tant que journaliste, elle sentait qu’elle devait suivre les évènements à venir, pour les générations futures. « Sur la photo, elle avait l’air décharnée, dans un cachot minuscule et sombre. » À la vue de sa sœur, K comprend qu’elle n’est pas en mesure de refuser.

Commence alors une série de travaux, plus cruels les uns que les autres, ordonnés par l’homme au chapeau. K prend sur elle, retient la frustration et la colère qui habitent son corps, et se met au travail à contrecœur. Pourtant, à chaque fois qu’elle s’apprête à modifier une œuvre, quelque chose d’étrange se déclenche : comme une porte qui s’ouvre sur l’histoire. L’esprit de K se superpose à celui d’un soldat revenant de la guerre, à celui d’un écrivain, d’une artiste peintre… de toutes ces figures qui ont, à leur manière, participé à la création de la culture ukrainienne. Qui ont façonné un monde dans lequel leur pays existe par sa propre volonté, selon ses règles, avec dignité et où la créativité et la singularité trouvent une place de choix.

Avec L’archiviste, Alexandra Koszelyk revient donc pour honorer sa culture, dans toute sa complexité. Une culture malmenée, décennie après décennie, qui n’a jamais le temps de complètement s’épanouir. Une culture, pourtant, qui résiste : non seulement à travers des icônes comme Taras Chevtchenko ou Maria Primachenko, mais aussi à travers les objets du quotidien. Des objets qui apparaissent devant K, chargés d’histoire, et qu’elle dépose religieusement dans la chambre de sa mère alitée. Entreposés, comme sur un autel, ils deviennent un symbole d’espoir, de préservation. Ils promettent, par leur simple existence, que l’Ukraine et sa culture continueront à exister, coûte que coûte.

La conclusion est inévitable, et pourtant brutale de par sa réalité, sa crédibilité. Un roman nécessaire, et indéniablement beau, qui se lit comme un conte…