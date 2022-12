The Chilling Dead : les morts-vivants ont la vie douce  

Rassurez-vous, vous n’aurez à pleurer aucun décès dans ce manga. Et pour cause, tous les personnages sont déjà morts ! Ni fondamentalement bons ni horriblement mauvais, ils coulent des jours éternels dans les limbes, tranquille contrée des morts-vivants. C’est là que le squelette Bonzo a fondé son agence de détective privé. Mais il n’y a pas beaucoup de meurtres chez les morts…

Concrètement, Bonzo se retrouve souvent à effectuer des travaux d’entretien ou à s’occuper des garnements de la garderie des limbes. Sous l’œil moqueur de son coloc Vampy, il enchaîne les petites catastrophes et les quiproquos en tous genres.

Bientôt viennent s’insérer dans leur quotidien le zombie Nero, toujours en quête d’argent et de succès, la gorgone qui gère leur résidence, et bien sûr les jolies voisines Frankie et Fiona qui ont un peu tendance à perdre le fil… Joyeux méli-mélo d’imbroglios et de monstres en tous genres, The Chilling Dead est un petit manga adapté à tous les publics.

De la bonne humeur sans prise de tête

Rien de bien sérieux par ici, on est là pour passer un bon moment. Ce slice of life tranquille se découpe en petites histoires remplies de situations comiques et de jeux de mots sur les morts vivants. On se détend et on apprécie le trait adorable des dessins de style cartoon, tout en rondeur. Et, au fil des pages, on finit par se reconnaître dans le sacré caractère, la mauvaise foi et les bêtises de cette bande de zigotos cadavériques qui sont quand même drôlement humains… et diablement attachants.

Chaîne GhosTube, gâteau sanglant pour la fête du quartier, avis de recherche pour une gargouille domestique en fuite… Notre duo de colocataires et quasi détectives n’est jamais en reste et ne manquera pas de vous distraire. Cette adorable série est finie au Japon et compte trois tomes en tout, de quoi faire le tour des limbes, avec bien sûr de petites incursions en enfer comme au paradis.

Un petit bijou de créativité

Les morts-vivants, c’est peut-être un peu du déjà vu, vous dites-vous… Mais Shûji Takeya déploie dans The Chilling Dead des trésors d’inventivité qui ne pourront que vous faire sourire. Il a pensé à tout, et il y a tant d’efforts pour faire des petits gags dans tous les coins qu’on ne peut que rire pour de vrai, attendri par cet univers haut en couleur. Les inscriptions sur les emballages, les petites remarques griffonnées hors des bulles, ont toutes été traduites avec soin par Sarah Boivineau, nous laissant profiter de la créativité de l’œuvre originale.

Le souci du détail se prolonge jusque dans les choix des personnages : il n’y en a pas deux qui se ressemblent. Du vampire à la momie en passant par le loup-garou et la gorgone, il y en aura pour tous les goûts. Une mortelle équipe qui fera certainement rire toute la famille.

