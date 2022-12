Mordew : dans les bas-fonds, la magie

L’histoire de Nathan commence alors qu’il de dirige vers la Boue, cette substance vivante et créatrice : en y plongeant, il parvient à y trouver des créatures difformes, au temps de vie limitée, qu’il peut vendre pour une poignée de pièces. Mais ce n’est pas assez, jamais assez pour sauver son père. Alors, guidée par un élan de folie et de désespoir, sa mère le vend au Maître de Mordew. Cet homme, une sorte de demi-dieu philanthrope, contrôle la cité du haut de son palais — intouchable, riche, puissant. Il propose cependant d’employer de jeunes garçons, par (prétendue) pure générosité, pour ainsi leur offrir une vie meilleure.

En route vers la résidence du Maître, dans cette étrange cage tirée par le Roulier et ses chevaux, Nathan se lie d’amitié avec une bande de voyous : Gam et son œil de verre, la jolie et malicieuse Prudy, et Jones, deux êtres liés par un seul corps. Tous rejetés par le Maître, ils acceptent diverses missions plus ou moins périlleuses pour se remplir les poches.

Autre détail important : la Foudre, cette étrange énergie magique qui circule dans les veines de Nathan. Un pouvoir parfois trop puissant pour être contrôlé, un pouvoir dangereux, transmis par son père et qui s’est récemment éveillé en lui. La Foudre, accompagnée d’une sensation de « Démange », et d’une action de « Gratte », mène à des transformations de l’environnement du garçon, volontaires ou non.

Alex Phelby n’en est pas à son premier coup d’essai, pourtant voici bien un premier roman traduit en langue française. Et quel roman ! Outre le récit en lui-même, l’auteur propose un glossaire particulièrement complet, sur lequel on peut décider (ou non !) de s’appuyer pour mieux saisir toutes les complexités de Mordew. Glossaire qui, comme annoncé, risque de « divulgâcher » quelques faits dont le protagoniste lui-même n’est pas tout de suite, ou pas du tout, au courant.

Pour en revenir au récit, l’auteur s’amuse avec le genre de la « dark fantasy », plongeant dans une ville aux aspects gothiques qui évoque un lieu sorti de l’imaginaire britannique. La richesse est en haut, la misère est en bas. Pour survivre dans les bas-fonds, il faut savoir faire preuve d’inventivité, d’ingéniosité, de débrouillardise — et éviter à tout prix de se faire changer par cette étrange Boue qui semble tout recouvrir. En termes d’univers, Phelby s’attarde sur chaque détail : tout est soigné, complexe. Tout comme l’histoire repose sur l’idée de création et de modification de toute chose, l’auteur établit un monde bien à lui, sombre et très souvent cruel, pour laisser l’intrigue se dérouler chapitre par chapitre. Et ce livre est mystérieux, étrange, porté par des personnages complexes et étonnants.

Or si l’on parle uniquement de rythme, Mordew n’a rien d’un roman haletant ; bien au contraire, la trame a tendance à prendre en longueur, même lors des scènes où l’action est au centre de tout. Bien que les détails soient importants, voire nécessaires, en ce qui concerne l’immersion du lecteur, le pléthore d’informations a tendance à alourdir le récit et ralentir chaque évènement. Ce qui est bien dommage, puisqu’en contrepartie, la prose de l’auteur — traduite avec soin par Claro — a de quoi plaire à bien des égards.

Un premier tome dont la fin intrigue et invite à attendre la suite avec impatience…