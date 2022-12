Tu mérites un pays : le récit de « la jeune femme la plus heureuse du monde »

Car voilà : notre narratrice n’a plus de pays. Plus vraiment, disons. Elle a quitté sa terre natale, ce « là-bas » qu’elle n’arrive plus à nommer, par peur de trahir sa beauté et de voir son cœur se briser — tout comme elle a quitté sa mère, et le reste de sa famille, sans savoir si elle pourra un jour les retrouver. À présent, elle occupe une chambre délabrée au Dorothy, un hôtel du 20e arrondissement qui ne paie pas de mine, à la limite de l’insalubrité.

Elle attend de pouvoir obtenir sa nationalité française. Pour y arriver, cependant, cette « étrangère, dans un pays étranger » doit se rendre dans le bureau de Marie-Ange, qui lui tend un beau matin une lettre adressée par l’Administration française. Une convocation, pour un entretien : celui qui doit mener à sa naturalisation. Une lettre rédigée « sans poésie ni sentiment », qui annonce le futur de la narratrice. Un futur pourtant incertain, mais très sûrement semé d’embûches.

Layla, car c’est son nom — qui signifie « la nuit » en arabe, alors que cette jeune femme redoute le noir et les ombres qui y siègent —, tente de trouver sa place en France, en tant que femme et en tant qu’étrangère. La France, terre d’accueil qui ne cesse de lui rappeler qu’elle n’est pas encore tout à fait acceptée. Qu’elle doit faire ses preuves, à la convocation qui l’attend, mais aussi au quotidien !

Elle doit prouver qu’elle est digne de cette nationalité française. La France, qu’elle finit par considérer comme un paon : « Un drôle de paon, beau, sublime et majestueux, qui se pavane, persuadé qu’il est le plus beau, le plus sublime et majestueux de tous les paons et que tous les autres paons du monde ne peuvent avoir ni plus belles plumes, ni meilleur cœur, ni plus grande âme ». C’est avec ce regard à la fois acéré et bouleversé que Layla observe ce pays qui, un jour, sera peut-être le sien — mais une fois de plus, tout dépend de l’Administration française et de ses lettres blanches aux lettres noires. Elle doute, souvent. Critique ce qui lui semble injuste, note les petites choses qui n’ont pas de sens.

En dehors de son propre récit, la narratrice propose de découvrir celui des personnes qui l’entourent, qui font partie de son étrange quotidien d’incertitude : on rencontre Momo, cet homme qui s’occupe de faire tourner le manège pour tous ces enfants place Ménilmontant. Lui et son regard tendre ne découragent pourtant pas la maire, qui lui demande par courrier de se débarrasser de sa barbe — qui représenterait apparemment un danger pour la laïcité, ou la sécurité, ou qui sait quelle autre notion. On fait aussi la connaissance de la Dune, cette femme au long manteau de sable, qui vend des fleurs abîmées comme si elles étaient les plus beaux cadeaux.

À la rue depuis peu, en fait depuis l’effondrement d’un bâtiment à Bobigny, elle survit — et se fait soulever dans les airs. On découvre aussi Sadia qui est, d’après Layla, « un tigre ». Elle qui se moque de tout, fume à la fenêtre de leur chambre même si elle n’en a pas le droit, cherche à s’intégrer au peuple français en abandonnant la langue arabe pour un accent marseillais.

Avec Tu mérites un pays, Leïla Bouherrafa est éblouissante. L’autrice raconte son personnage à travers une plume qui semble d’abord simple — et finalement, c’est grâce à cette merveilleuse simplicité que toute la poésie de ses mots prend forme. Layla, dont les tréfonds de l’esprit nous sont ouverts, navigue sa vie à Paris comme elle peut, sillonne les rues comme une anguille, pourtant égarée au début — ou égarée tout court. Chapitre après chapitre, les idées précédentes et expressions se font écho, de façon à représenter sa manière de penser, de voir le monde, de faire l’expérience de chaque moment. C’est surprenant, touchant, déstabilisant — tout en douceur et en émotion.

« Je pense que, dans la vie, il y a des choses qui ne devraient jamais avoir à se réclamer. Si je devais n’en citer que quelques-unes, je dirais l’amour, un corps, un logement. Un pays. »