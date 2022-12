Yasha : complot scientifique et humains génétiquement modifiés  

« Ne te fais surtout pas remarquer. » Sei n’a jamais compris pourquoi sa mère le forçait à faire semblant de ne pas comprendre certaines matières à l’école. Elle l’a toujours fait cacher ses habiletés exceptionnelles, comme son ouïe surhumaine ou son intelligence hors du commun. Un jour, un groupe d’Américains armés débarque chez eux. Sei peut dire adieu à son quotidien paisible au Japon. Désormais, il travaillera pour un grand groupe pharmaceutique et sera sous protection constante pour déjouer les tentatives d’espionnage industriel.

Six ans plus tard, Sei est de retour au Japon pour y étudier l’émergence d’un nouveau virus. Toujours sous étroite surveillance, il va essayer de faire la lumière sur ses mystérieuses origines… Car sa naissance cache un lourd secret. Ce retour aux sources est aussi l’occasion pour lui de renouer avec ses amis d’enfance, Toichi et Moichi. Leur amitié pourra-t-elle survivre aux complots scientifiques qui se trament de toutes parts ?

De la SF et du mystère

Intriguant et prenant, Yasha nous ramène à la toute fin du XXe siècle et aux problèmes éthiques posés par l’évolution de la science : peut-on toucher au génome humain ? Et avec quelles conséquences ? Le cadre du récit est mouvant, alternant entre la petite ville japonaise où tout le monde se connaît, les rivalités et le quotidien au sein d’un petit labo d’universitaire au Japon d’un côté, et de l’autre les pressions au sein d’un méga complexe médico-industriel aux États-Unis. Les gardes du corps surentraînés se heurtent aux amis d’enfance et aux racailles japonaises. De beaux contrastes tout en adrénaline comme on en voyait dans Banana Fish.

Avec sa base SF bien ancrée, le manga se tourne ensuite plus vers une progression en thriller, où des espions industriels sont à la poursuite de Sei. Et finalement, les ennemis ne sont peut-être pas ceux qu’on croit. Le mystérieux passé de Sei et le secret de sa naissance se dévoilent au fil des pages. La chronologie se découpe entre comprendre le passé et déjouer les menaces de l’avenir, pour un rythme toujours effréné.

Tout l’art de Akimi Yoshida

Après que la réédition de Banana Fish par Panini ait été achevée au cours de l’année, voici donc l’occasion de découvrir une nouvelle œuvre de la grande Akimi Yoshida. Yasha a été publié au Japon entre 1997 et 2002, et est proposé ici pour la première fois en France dans des volumes doubles grand format. La série comptera six tomes en tout.

Un manga signé Akimi Yoshida, c’est le gage de dialogues pleins de répartie piquante, de beaux garçons aussi intelligents que doués en combat rapproché, et toujours des dessins dramatiques au trait fin. Elle nous offre ici son combo addictif de combats, de banlieues, d’intelligence hors du commun et de tension sexuelle. Dans Yasha s’épanouissent des amitiés entre jeunes hommes aussi déchirantes qu’ambiguës. Ça ne serait pas aussi bien si tous ces jeunes héros étaient hétéros, pas vrai ?

Mais la première des relations dans Yasha est celle de deux frères entre qui tout reste à construire, à commencer par la confiance. Il faudra lire le tome 2 pour savoir lequel des deux trahira l’autre en premier.