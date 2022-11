Frank Miller pour adapter Corto Maltese, d'Hugo Pratt, en série

« J'ai d'abord découvert Corto Maltese en jeune lecteur de la boutique Forbidden Planet à New York », explique Frank Miller, avant d'ajouter : « Lors de mes voyages, j'ai repéré une édition dans un kiosque à journaux de Rome. L'œuvre était si expressive et si audacieuse qu'elle s’extirpait du papier. Ça m'a emporté. C'était plein de magie et d'aventure romanesque. »

Un « fan de Corto Maltese »

À présent « fan de Corto Maltese », Miller est formel : « Le Maltais est un coquin qui pourrait parler aux dieux. » Il continue : « Il m'a montré le pouvoir de la bande dessinée. C'est le voyage du héros dans sa forme la plus classique, et je ne pourrais pas être plus honoré d'aider à apporter à cette série le romantisme, l'héroïsme et le mysticisme sous-jacent de la création de Pratt. »

La supervision des effets visuels sera effectuée par Phil Tippett, qui a notamment œuvré pour les franchises Star Wars, Jurassic Park ou encore Willow. Le vice-président exécutif de la production mondiale de Studiocanal, Ron Halpern, et la directrice générale exécutive TV, Françoise Guyonnet, piloteront le projet. Enfin, Jemma Rodgers, qui a, entre autres, participé au film familial The Railway Children Return, et Silenn Thomas, PDG de Frank Miller Ink, seront producteurs exécutifs.

Corto Maltese a déjà été adaptée en plusieurs films d’animation, dont Corto Maltese, la cour secrète des arcanes, sorti en 2002. En 2017, un projet de long métrage, réalisé par Christophe Gans, est divulgué. Deux ans plus tard, l'artiste François Baranger annonce l'arrêt du projet pour « d'obscurs motifs juridiques ».

La coloriste des planches du dessinateur italien, Patrizia Zanotti, explique auprès de Deadline que « Hugo Pratt a tellement apprécié le travail de Frank Miller, dès le début, qu’il l’a publié dans le magazine Corto Maltese en 1988 ».

Elle se demande : « Qui de mieux placé pour réinterpréter l’univers d’Hugo Pratt que Frank Miller après tous les personnages et mondes que le créateur légendaire nous a apportés ? » Et de conclure : « Pratt serait ravi de voir son personnage Corto Maltese ressuscité grâce à un auteur qui a la capacité extraordinaire de perpétuer des mythes intemporels, en présentant des figures emblématiques aux nouvelles générations. »

Miller, qui a co-réalisé les deux premiers films de Sin City avec Robert Rodriguez, est aujourd’hui à la tête de sa propre entreprise indépendante, Frank Miller Presents (FMP). Le dessinateur et scénariste américain est aussi connu pour la saga 300 ou encore sa contribution à l’histoire de Daredevil ou de Batman, notamment avec The Dark Knight Returns.

Hugo Pratt, décédé en 1996, a lancé sa série phare en 1967. Maltese est un capitaine intrépide du début du XXe siècle, aux trépidants voyages et autres folles aventures à travers le monde. En France, le premier tome, La Ballade de la mer salée (trad. Céline Frigau), est édité chez Publicness, dans un format à l'italienne, entre 1971 et 1974. Casterman réédite ensuite le premier volume en 1975, puis toute la série.

Après douze albums portés par son créateur jusqu'en 1991, ce sont le dessinateur Rubén Pellejero et le scénariste Juan Diaz Canales qui reprennent le flambeau en 2015, toujours chez Casterman. Le dernier titre en date, Nocturnes berlinois (trad. Hélène Dauniol-Remaud), est paru en septembre dernier. Un Corto Maltese par Bastien Vivès et Martin Quenehen, Océan noir, a également été publié en 2021.

On attend à présent l'annonce du casting et le début du tournage.

Crédits photo : Daniel Benavides (CC BY-SA 2.0)/ ActuaLitté