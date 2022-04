Frank Miller, ouvre sa maison d'édition avec un nouveau Sin City

Après s'être embarqué l'année dernière dans le monde des NFT, en vendant une pièce pour pas moins de 840.000 $, l'auteur de The Dark Knight Returns lance cette fois-ci sa propre entreprise. Ce dernier sera chargé de tracer la ligne éditoriale, tout en chapeautant un panel de talents, entre novices pleins de potentiels et vétérans du 9e art, rapporte Hollywood Reporter.

« Investir dans les artistes et l'avenir de la bande dessinée a toujours été ma seule véritable passion et ma vocation créative », explique Miller dans un communiqué. « Notre objectif pour cette maison d'édition est de cultiver une communauté d'artistes et d'écrivains pour encadrer, collaborer et faire avancer non seulement les uns les autres, mais aussi notre art », ajoute-t-il encore.

Deux à quatre titres par an

Le départ de Dan DiDio avait fait l’effet d’une bombe fin février 2020 – et avait surtout instauré une certaine terreur. Où le puissant éditeur de DC Comics allait-il pouvoir bien poser ses bagages ? Eh bien, nous y voilà.

Préparée depuis des mois, voire des années, la structure éditoriale annonce d'ores et déjà plusieurs titres qui feront, sans aucun doute l'événement. Un nouvel opus Sin City est prévu, de quoi faire saliver les fanatiques de la série au noir et blanc si caractéristique : baptisé Sin City 1858, il se déroulera dans le passé de la ville.

Plus surprenant, Frank Miller a également décidé de relancer sa série Ronin, avec Ronin Book Two. Ce nouveau comic sera une suite d'une série éditée entre 1983 et 1984 chez DC Comics. Elle raconte la vengeance d'un samouraï après la mort de son seigneur, le tout dans un décors de science-fiction apocalyptique. En outre, des nouvelles œuvres originales sont déjà au programme, Pandora et Ancient Enemies.

En revanche, aucun détail pour le moment sur l'équipe artistique qui entourera l'auteur, qui s'est habitué ces dernières années à travailler en équipe.

Côté équipe dirigeante en revanche, Frank Miller est déjà bien entouré pour cette nouvelle aventure, avec le grand éditeur de DC Comics de 2010 à 2020, en partenariat avec Jim Lee, Don DiDio. Enfin, Silenn Thomas, PDG de Frank Miller Ink, occupera le poste de chief operating officer (COO) de FMP.

A LIRE:Virginie Despentes prépare le lancement de sa propre maison d'édition

L'objectif affiché par les éditeurs est que les bandes dessinées commencent à arriver sur le marché plus tard cette année. Frank Miller Presents visera ensuite à produire deux à quatre titres par an.

Crédits : Daniel Benavides (CC BY 2.0)