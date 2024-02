Truman Capote contre les femmes de la haute société, par Gus Van Sant

La côte basque, ce sont les vagues d'Anglet, le casino de Biarritz, ou l'air paisible de Saint-Jean de Luz. Mais dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'était aussi un restaurant gastronomique français de la 55e avenue à New York. S'y réunissait le gratin de la haute société de la ville. Parmi eux, bien heureux d'évoluer dans cet univers depuis son succès littéraire, l'écrivain Truman Capote écoute les confidences de ses « cygnes », ces femmes chics qui lui confient aveuglément tous leurs secrets.

Mais lorsqu'il est en mal d'inspiration, l'auteur de De sang froid n'hésite par à utiliser l'intimité de ses amies pour écrire la nouvelle La Côte Basque 1965, extrait de son ultime roman inachevé Prières exaucées (trad. Marie-Odile Fortier-Masek), qu'il publie dans un numéro d'Esquire. Les conséquences de ce geste sont graves, une des femmes se donne la mort, et les autres décident de tourner le dos à l'auteur, et de lui couper tout lien avec la vie mondaine qu'il affectionne tant et qui l'inspire pour écrire ses histoires à succès.

Cette mort sociale est fatale à Capote, il n'arrive pas à terminer son dernier roman, sombre dans l'alcool et les drogues, et meurt quelques années plus tard à l'âge de 59 ans.

La nouvelle saison de la série de Ryan Murphy, Feud, se penche sur ce crépuscule de la vie de l'auteur de Petit déjeuner chez Tiffany (traduit par Germaine Beaumont, Folio). 6 épisodes sur 8 sont réalisés par Gus Van Sant, réalisateur de Elephant et Good Will Hunting. Au casting on retrouve Naomi Watts, Diane Lane, Chloë Sevigny, Calista Flockhart, Demi Moore et Molly Ringwald dans le rôle des « cygnes » et Tom Hollander qui prend les traits de Truman Capote. La série est disponible sur Canal +.

