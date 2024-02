Héritage, racines et identité dans La Grande Librairie

Directeur du Théâtre de la Colline, le dramaturge, metteur en scène et romancier Wajdi Mouawad reviendra sur l’ensemble de son oeuvre marquée par l’exil et la quête d’identité. De sa tétralogie Le Sang des promesses à son cycle autobiographique Domestique (Actes Sud), il mêle à la tragédie humaine la puissance poétique de la liberté. Ce sera l’occasion d’interroger son propre parcours et les silences qui l’entourent.

La nouvelle pièce d’Alexis Michalik prend racine au coeur de la jungle de Calais et questionne nos origines autant que notre relation à l’autre. Dans Passeport (Albin Michel), un jeune Érythréen perd la mémoire et lutte pour trouver sa place au sein de la société. L’auteur d’ Edmond ou de Loin propose ici un texte éminemment politique, qui éclaire, avec beaucoup d’humanité, la façon dont nos rencontres transforment nos identités.

Qui-vive de Valérie Zenatti (Éd. de l’Olivier) dresse le portrait d’une jeune femme ébranlée par les temps présents, s’échappant du quotidien pour s’envoler vers la terre de ses origines : Israël. Empreint de la musique de Leonard Cohen, ce très beau roman nous embarque au gré de nombreuses sensations sur le fil, à peine rompu, de la transmission. Un texte vibrant sur la recherche de sens et de liberté !

Et quelle liberté, que celle de Nathan Devers, qui a quitté la religion et les études rabbiniques pour les flammes de la philosophie ! Ce parcours, il le raconte dans Penser contre soi-même (Albin Michel), un roman-manifeste, qui prône l’esprit d’ouverture et la possibilité de se transformer - de réinventer, non sans panache, nos vies et nos destinées.

Enfin, nous accueillons une nouvelle voix, comme chaque semaine, dans La Grande Librairie : Emma Doude van Troostwijk explore ce que l’oubli et la disparition peuvent laisser de joie et de poésie dans nos vies. Ceux qui appartiennent au jour (Ed. de Minuit) dépeint une famille de pasteurs néerlandais dont le grand père plonge dans la démence. Un premier roman qui parvient, par le truchement de deux langues, à préserver le souvenir et le goût de l’enfance.

La librairie, c'est aussi une histoire de transmission ! Cette semaine, direction Voiron, dans l'Isère. C'est là, au pied des montagnes, que Géraldine Hérédia a repris une librairie en 2022. Son nom ? "Au Bord du Jour" ! Rendez-vous mercredi 28 février à 21 h, sur France 5.