Un tableau peu connu du monde littéraire sous l’Occupation

La création des Éditions de Minuit par Pierre de Lescure et Jean Bruller, connu sous le pseudonyme de Vercors, représente un acte de résistance civile significatif durant l'Occupation. Leur initiative audacieuse de publier clandestinement, Le Silence de la mer, illustre le danger et les défis rencontrés par ceux impliqués dans sa production et sa diffusion, à une époque où la surveillance était omniprésente.

L'ouvrage en question évoque le refus silencieux d'un vieil homme et de sa nièce de parler à l'officier allemand logé chez eux, incarnant ainsi leur résistance passive face à l'occupant. Ce silence chargé de tension et de défiance devient un acte de résistance civile puissant, symbolisant le rejet de l'oppression et de la collaboration.

Le documentaire raconte l'extraordinaire engagement de Jean Bruller-Vercors et Pierre de Lescure, deux figures emblématiques de la résistance intellectuelle et civile, qui ont choisi de dire « non » face à l'adversité.

Dans un contexte où les mouvements populistes gagnent du terrain en Europe et ailleurs, le récit de la création du Silence de la mer et des Éditions de Minuit par ces deux hommes offre un parallèle éclairant avec les enjeux contemporains, reflétant les échos de notre temps actuel.

Ce documentaire est une réalisation de Nadine Lermite, avec la contribution de figures comme Pierre Assouline, Anne Simonin (CNRS, CESPRA-EHESS) ou Alain Riffaud, spécialiste de Vercors.

