Frank Miller au tribunal pour récupérer des oeuvres originales

Dans une plainte déposée ce lundi 8 août auprès d'une Cour de l'État de Géorgie, Frank Miller attaque Jennifer Bush-Kraft, veuve de David Anthony Kraft, décédé en mai 2021. Ce dernier, lui-même scénariste de comics, est aussi connu pour son activité d'éditeur : il fonda la maison Fictioneer Books, et, entre 1983 et 1995, publia des dizaines de numéros de Comics Interview.

Comme son titre l'indique, cette publication consistait en des entretiens au long cours avec différents artistes du monde de la bande dessinée. C'est d'ailleurs dans ce cadre que Frank Miller croise à plusieurs reprises David Anthony Kraft : en 1983, pour un entretien autour de Ronin, puis en 1986, à l'occasion de The Dark Knight Returns. Il le reverra plus tard pour la publication de Sin City.

À chaque fois, Miller et Kraft tombent d'accord pour que le premier réalise une illustration originale, pour la couverture de Comics Interview, correspondant à chacune des œuvres abordées. « [E]n accord avec les usages et habitudes du milieu à l'époque », indique la plainte, les œuvres originales sont laissées à Kraft pendant une période donnée, mais « leur propriété restait à Frank Miller, qui pouvait les réclamer à tout moment une fois leur usage pour l'illustration des couvertures terminé ».

Dès les années 1980 et à plusieurs reprises au cours de la décennie suivante, semble-t-il, Miller et son éditeur ont demandé la restitution des œuvres originales : celle réalisée pour Sin City le fut, mais pas les deux autres. Miller et son éditeur ont fini par « croire qu'elles étaient perdues ».

Vente aux enchères

Ni Miller ni son éditeur ne portent plus attention à ces deux œuvres, donc, jusqu'au jour où les lots pour une future vente aux enchères font apparaitre deux œuvres originales de Miller, autour de Ronin et de The Dark Knight Returns... La maison de vente, Metropolis Comics & Collectibles, aurait indiqué à l'artiste qu'elle consentait à lui retourner les œuvres, mais uniquement sur décision judiciaire ou sur ordre de Jennifer Bush-Kraft.

Miller aurait de son côté demandé à la veuve de lui rendre les deux œuvres originales, mais aurait essuyé un refus, le poussant à saisir la justice.

Sans pour autant se risquer à évaluer la valeur de ses deux réalisations, Frank Miller assure qu'elles dépassent les 75.000 $. Et on serait porté à le croire, étant donné le succès remporté récemment par la couverture originale de Miller et de la coloriste Lynn Varley pour The Dark Knight Returns, justement. Elle a été vendue pour 1,9 million $ au mois de juin dernier...

via Law360

Photographie : Frank Miller, à gauche, à côté de Jim Lee, en 2018 (Daniel Benavides, CC BY 2.0)