Héliotrope, l’amour déjanté

Héliotrope est une collégienne qui vit avec sa grand-mère alcoolique et son iguane de compagnie. Pour séduire sa camarade de classe Calypso, elle vole un objet magique. Celui-ci colore sa peau en bleu héliotrope et la met en danger. Le duo formé par Héliotrope et sa grand-mère Baboushka est très ingénieux. Leur égoïsme et leur violence énervent, mais on en rit, car cette œuvre ne prétend pas imposer la moindre morale. Les personnages secondaires comme Aspirine, inspirées de la série éponyme de Joann Sfar, donnent du relief à ce superbe panel de protagonistes.

Si le scénario est de Joann Sfar et que l’on reconnaît son coup de crayon, c’est Benjamin Chaud qui élabore le dessin et Isabelle Rabarot qui prend en charge le travail des couleurs. De cette collaboration réussie émerge un objet visuel original aux excellents choix chromatiques. Les cases sont petites et denses ce qui se marie parfaitement à une narration survoltée. Enfin, les portraits de famille des dernières pages apportent une profondeur au contenu.

Humour décapant, politiquement incorrect

Le point fort de la BD est son humour vulgaire et déjanté. Le personnage de la grand-mère renforce ce ton. Celle-ci nargue les frontières de la conscience avec sa bouteille de vodka et n’hésite pas à utiliser son trombone et à poignarder les voisins. Rien de plus normal pour Héliotrope qui s’endort en se disant : « Ma grand-mère a bien tué une voisine avec moins d’émotions que si elle avait décapsulé une bouteille de bière. »

Joann Sfar introduit des considérations contemporaines dans cet univers peuplé de sorcières et de vampires. L’héroïne est lesbienne, elle va en manif pour se faire des amis et elle est outrée de voir sa dulcinée embrasser un « mâle hétéro cis ». Mais ici, pas de discours politique. Les personnages sont cyniques, détachés et composent simplement avec la réalité ambiante.

Un arc narratif trop confus

Malgré toutes ses qualités, l’œuvre peine à accrocher le lecteur jusqu’au bout. Il y a trop d’événements et cette narration épileptique fatigue. L’héroïne vole à dos de vampires, s’introduit dans une école de sorciers, s’enfuit de cours, elle est entourée par des CRS et séquestrée par sa grand-mère. On finit par s’y perdre. Joann Sfar aurait gagné à omettre certains passages pour développer les principaux éléments de la narration.

Cette accumulation de péripéties et de personnages rend parfois le propos maladroit et le contenu de l’histoire superficiel. Le racisme est vaguement abordé avec la couleur bleu héliotrope, mais c’est creux. Cette couleur de peau est tout autant un objet de stigmatisation que de convoitise. Le parallèle est donc bancal et aurait pu être évité. La condition familiale d’Héliotrope la confronte au rejet et à la solitude.

On retrouve les problématiques propres à la préadolescence : les amours fulgurants et désespérés, la peur de ne pas réussir à se faire d’amis, la cohabitation familiale... Il aurait été intéressant de creuser cet aspect afin de donner du fond à ce délire imaginatif parfois peu abordable.

Héliotrope est une œuvre inégale, mais surprenante et qui mérite d’être lue. Le tome 2 vient de sortir. La jeune fille est armée d’un « dérégleur de cartes bancaires » et devient la maîtresse de maison suite à l’hospitalisation de sa grand-mère. De belles promesses !