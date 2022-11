Zoé Valdés, Chantal Clem et Hélène Ferrarini, À la 1ère page

Mercredi 16 novembre

Zoé Valdés, Paul (2022), Éditions Arthaud

La poète, romancière et scénariste Zoé Valdés retrace dans ce roman l'histoire de la fin de vie sulfureuse du peintre Paul Gauguin. L'ouvrage met en scène l'artiste, fiévreux et délirant, en proie à ses ultimes visions et ses derniers désirs.

L'émission est à retrouver à cette adresse.

Mercredi 23 novembre

Chantal Clem, Moi, Lumina Sophie (2022), Éditions Owen Publishing

Dans ce récit mêlant documentaire, fiction et poésie, Chantal Clem retrace l'histoire de Lumina Sophie, figure militante et féministe des années 1870 en Martinique et fille d'esclaves affranchis. De son enfance à son exil au bagne de Saint-Laurent-du-Maroni en passant par une série de procès, elle fera acte de résistance et de révolte contre les inégalités jusqu'à la fin de sa vie.

Mercredi 30 novembre

Hélène Ferrarini, Allons enfants de la Guyane (2022), Éditions Anacharsis

Entre archives et témoignages, la journaliste Hélène Ferrarini revient sur l'histoire de l'évangélisation forcée d'enfants amérindiens et bushiningués en Guyane dans des « homes », pensionnats tenus par des congrégations catholiques, entre 1930 et 2012.

L'émission À la 1ère page est diffusée les 3 derniers mercredis de chaque mois sur le portail Outre-mer La 1ère. L'émission est réalisée par Jean-Luc Benzimra.