Makeup with Mud : les visages sous le maquillage  

Miku travaille à la réception d’un centre commercial. Un métier où l’apparence est clé. Mais elle n’a jamais vraiment appris à se maquiller et son petit ami ne manque pas de lui faire de lourds sous-entendus dès qu’elle essaie. Quand sa supérieure devient de plus en plus virulente en critiques sur sa tenue, Miku se retrouve dos au mur. Elle n’a qu’à prendre sur elle : bientôt, Haru va la demander en mariage, elle pourra arrêter de travailler et ne plus se préoccuper que du ménage.

Jusqu’au jour où sa route croise celle d’une époustouflante cliente : grande, en mini-jupe et talons aiguilles, un rouge intense sur les lèvres. Une cliente qui se révèle être en fait un dénommé Yves, qui a pour philosophie de se maquiller et de se vêtir absolument comme il l’entend. Au fil des coïncidences, Yves et Miku vont sympathiser, se rapprocher, et Miku va voir s’ouvrir devant elle un monde inconnu. Pour le meilleur et pour le pire… Le tout sous l’œil assassin de son petit ami. De l’élégant et généreux Yves et du monde de couleurs qu’il offre, ou du refuge de tranquillité que représente Haru, qui Miku finira-t-elle par choisir ? Ira-t-elle du côté du rouge glamour, ou de celui des tabliers de cuisine ?

Nous ne sommes pas ce que nous paraissons

Un manga qui place le maquillage au cœur de son intrigue ne pouvait qu’avoir des personnages dont les facettes se révèlent couche à couche. Ici, le regard du lecteur est littéralement captivé par le plus intéressant d’entre eux : Yves, le garçon qui n’a pas son pareil pour se maquiller et dont la gentillesse semble sans limites. Généreux, simple, et toujours changeant, Yves le caméléon donne toute sa couleur à ce premier tome.

En contraste, notre héroïne Miku est bien plus fade. Mais son rôle n’est pas de nous éblouir – elle nous montre de l’intérieur à quel point le dénigrement de soi peut être destructeur, déployant au fil des pages l’état d’esprit des victimes de harcèlement psychologique. Car Makeup with Mud ne tarde pas à prendre un tour bien plus sombre qu’il n’y paraît. Un tournant dû à notre troisième personnage principal, le beau, riche et « prévenant » petit ami Haru qui se révèle être… absolument terrifiant.

Un shôjo aux couleurs de thriller psychologique

La thématique centrale du maquillage se déploie d’un bout à l’autre de Makeup with Mud, explorant tous les caps possibles. Nous embellit-il ? Est-il un écrin pour notre charme naturel ou un futile déguisement ? Gâchis ou libération de soi ? Le message se centre sur la liberté de porter ce qu’on veut, de trouver son vrai soi, au-delà des contraintes sociales, du genre et des pressions extérieures.

Classé « seinen », ce manga reprend des codes plutôt shôjo / josei, que ce soit par le dessin au trait fin aussi bien que par l’angle selon lequel les relations amoureuses sont abordées. L’œuvre est pourtant bien moins manichéenne qu’on ne pourrait le croire. Makeup with Mud est bien plus une ode à l’écoute et au respect de soi qu’au maquillage en lui-même. Avec son ambiance tantôt virevoltante, tantôt angoissante, cette série de déjà six tomes au Japon n’a pas fini d’étonner.