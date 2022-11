Gérard Mordillat enquête sur la propriété, pour Arte

Dans cette série documentaire écrite par Gérard Mordillat, Christophe Clerc, Bertrand Rothé, les coauteurs enquêtent sur la propriété comme s’ils examinaient un tableau cubiste. Ils la considèrent sous tous les angles, dans toutes les lumières, exposent le problème de la façon la plus large, la plus profonde possible tant sur la propriété du corps, que celle de l’intelligence, du vivant, de la terre, de l’eau, de l’air, des communs… Qu’est-ce que la propriété ? Du vol, une liberté ou une grammaire ?

La question de la propriété constitue un enjeu social, économique, politique, philosophique, voire théologique. À l’heure de la mondialisation, la question apparaît d’autant plus cruciale qu’elle est « diabolique » selon le juriste Mikhaïl Xifaras.

Le droit de propriété diffère profondément d'un pays à l'autre. Pour les Français et les Allemands (en droit romano-civiliste), le droit de propriété est codifié, sa définition est précise. En revanche pour la common law (Grande-Bretagne et ses anciennes colonies, dont les États-Unis) le droit de propriété recouvre un pluriel plutôt flou : le « bundle of rights » (un faisceau de droits). Il n'y a donc aucune définition universelle de la propriété, mais une floraison de définitions qui se croisent, s'opposent et parfois se combattent.

Penser la propriété c'est définir un système politique, social et économique. Aux États-Unis, pays capitaliste par excellence, la constitution ne qualifie pas la propriété d’« inviolable et sacrée » telle qu’elle est dite dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen !

Paradoxalement, c'est en Amérique que naissent les travaux les plus percutants remettant en cause la théorie néo-libérale de la propriété. En premier lieu, l'œuvre d'Elinor Ostrom, politologue et économiste américaine (1933-2012), première femme à recevoir le Prix Nobel d'économie pour son analyse des communs.

La série sera diffusée le mardi 13 décembre 2022 à 20h55, et disponible sur arte.tv du 6 décembre 2022 au 10 juin 2023.

Propriété — Le sujet et sa chose, de Christophe Clerc et Gérard Mordillat, sera publié le 13 janvier 2023 par ARTE Éditions et Le Seuil.

Photographie : (c) ARTE France-Archipel 33