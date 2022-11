Tous les coups sont permis : Un monde de salauds souriants

Sinon, les yeux fermés, il passe aussi beaucoup de temps à repasser toute sa chambre en détail, puis vérifie qu’il ne s’est pas trompé comme dans le jeu des sept erreurs. Et ne regrette en rien d’avoir quitté ce monde des adultes « pleins de concurrents, d’ennuis de gêneurs […] pour lequel [il était] mal préparé » et qu’il avait déserté sans état d’âme en se réfugiant dans sa chambre et en surfant sur internet.

Michel, la soixantaine plus qu’entamée, célibataire, chirurgien esthétique, a construit sa fortune grâce à toutes les activités périphériques qu’il a consolidées progressivement autour de sa clinique privée. Un havre où il répond aux besoins qu’il a créés chez ses patients auxquels il offre une sorte d’illusion de paradis aux multiples facettes. Et son imagination sans bornes n’a de limite que financière. Raison pour laquelle il recherche avec empressement une appréciation positive de son entreprise qui sera un gage pour des investisseurs empressés et convaincus.

Irène est Directrice Financière, célibataire, dynamique, mûre et brillante dans un grand groupe bancaire où elle occupe, depuis quelques années déjà, un poste clé. Elle évalue, pour le compte des actionnaires, les entreprises qui font appel à leur capacité d’investissement en vue d’accompagner leur développement et propose un jugement sûr quant aux meilleures potentialités, certitudes, visibilité et… retour sur investissement !!!

Mélanie vient juste de se dégoter un petit temps partiel qui lui permet de se sentir utile et de n’être pas du tout dépaysée compte tenu du thème de sa thèse sur l’isolement social des sans-abri. Cela la change un peu de ses galères d’après fac de sociologie, de ses colocs et des baises rapides, hygiéniques et sans lendemain. Au décès de sa mère, elle découvre que l’héritage que son père, divorcé, lui avait fait miroiter n’est qu’un ramassis de dettes : sa mère jouait beaucoup et perdait tout autant. Ce qui n’arrange pas ses affaires, car son temps partiel lui laisse juste de quoi ne pas finir totalement à la rue.

Ces quatre-là vivent dans des mondes tellement différents que rien ne pouvait les réunir. Pourtant, la vie (et le roman de Thomas Rosier) va se charger de l’impossible.

Des « salauds souriants », il y en a plein le roman de Thomas Rosier qui joue au chat et à la souris avec ses personnages qu’il bringuebale dans tous les sens, chacun ayant en vue de profiter plus ou moins élégamment des autres sans se soucier le moins du monde des incidences de ses manigances, fussent-elles de nature à détruire celui qui n’est qu’un partenaire n’ayant aucune vision de machinations ourdies sans aucune vergogne.

Et dans ce jeu de casse-pipes, les plus fragiles ne sont évidemment pas épargnés et prennent trop tard conscience du piège dans lequel ils sont jetés sans ménagement. Mais ils ne sont pas pour autant totalement dépourvus de capacités et de moyens d’action qui peuvent les rendre tout aussi redoutables que les autres, dans d’autres registres.

Et chacun, plus ou moins, en fonction de sa position, se voit enclin, tenté, contraint à mettre un peu sous le tapis ses convictions profondes pour accéder à une reconnaissance ou à une sorte de réussite professionnelle, personnelle, financière, intellectuelle lui permettant de garder un minimum d’estime de soi, sinon de satisfaction dans la conduite de sa vie et dans sa réponse aux agressions qu’il (elle) a subies.

C’est un beau détricotage des ressorts de l’ambition, de l’arrivisme, des desseins plus ou moins sournois, de la recherche du pouvoir, de la fragilité de situations qu’on aurait pu croire acquises, de toutes les ambiguïtés des réactions humaines et des non-dits qui les accompagnent.

La clinique du Dr Michel Alcen est le creuset dans lequel l’auteur développe une vision froide et détachée du lien social, de sa déliquescence et de toutes les manipulations qui peuvent en découler pour vendre du mieux-être sans retenue, et surtout sans en assumer les conséquences.

Les petits arrangements personnels avec ses propres convictions sont le résultat de l’implacabilité des raisonnements économiques ou des approches mercantiles auxquelles on se soumet plus ou moins servilement.

L’accès d’une femme à un poste important dans une société encore hyper-masculinisée, son accession aux portes du pouvoir, ne se font pas sans casse et sont encore bien loin de laisser libre cours à la « sensibilité » : mieux vaut être une femme macho au fond…

Le « monde de salauds souriants » serait-il une porte grande ouverte sur une guerre totale des sexes et des classes sociales, une guerre où tous les coups sont permis, ou rien n’est interdit sauf de se faire prendre la main dans le pot de confiture ?

Serait-il aussi définitivement un monde de l’exclusion et du « vivre à côté » et non plus du « vivre ensemble » ?

Sous ses côtés de fable ironique, ludique et légère, ce sont bien les thèmes qui parcourent le roman de Thomas Rosier qui se lit un peu comme les contes d’autrefois : sous les paillettes et le rire, la critique est féroce.