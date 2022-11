Enquêtes, procès, aveux : La Grande Librairie et la justice

Emmanuel Carrère publie V13 (P.O.L), nom de code du procès des attentats terroristes du 13 novembre 2015. De septembre 2021 à juin 2022, l’écrivain l’a suivi en intégralité. Il en a tiré des chroniques judiciaires d’abord publiées dans l’Obs. Dans cet ouvrage, augmenté, Emmanuel Carrère nous emmène dans les coulisses de ce procès pour nous raconter son histoire, une histoire collective, notre histoire.

Journaliste judiciaire et romancière, Pascale Robert-Diard publie La Petite menteuse (L’Iconoclaste). Une adolescente porte plainte pour viol. Lors du procès en appel, quelques années plus tard, l'avocate en charge du dossier est face à un rebondissement : la jeune femme a menti. Un homme innocent est en prison. Roman-plaidoirie, La Petite menteuse raconte avec finesse les rouages de la justice et la fabrication d’une victime.

Après La Petite femelle, La Serpe et Au Printemps des monstres, Philippe Jaenada s’empare d’un nouveau fait divers et publie Sans preuve et sans aveu (Mialet-Barrault). L’affaire concerne Alain Laprie, condamné à 15 ans de prison ferme pour le meurtre de sa tante en 2004. En août 2021, Philippe Jaenada l’a rencontré. Persuadé de son innocence, il s’est plongé dans le dossier pour mener sa contre-enquête. Un récit aussi rigoureux que jubilatoire qui respire l'urgence et la vérité.

C’est à partir d’un fait-divers que Grégoire Bouillier écrit Le cœur ne cède pas (Flammarion). En 1985, à Paris, Marcelle Pichon s’est laissée mourir de faim. Durant 45 jours, elle a tenu son journal d’agonie. Son corps est retrouvé dix mois après sa mort, chez elle. Hanté par l'affaire, l'écrivain décide d’éclaircir les motifs de ce suicide. Une enquête intense et méticuleuse qui s’entremêle avec son passé, jusqu’à devenir une affaire personnelle…

Et à leurs côtés sera présente la journaliste et dessinatrice d’audience Élisabeth de Pourquery. En France, seulement dix personnes exercent ce métier à plein temps, dont deux femmes. Élisabeth de Pourquery est l’une d’entre elles. En 7 ans, elle a couvert plus de 150 procès, dont celui des attentats du 13 novembre. Elle nous parlera de son métier et nous accompagnera tout au long de l’émission par le dessin.

Et comme chaque semaine, partons à la rencontre d’une librairie ! Direction les Minimes, à Toulouse. Dans ce quartier populaire, Aude et Élias Farès ont ouvert, il y a trois ans quasiment jour pour jour, Le Chameau Sauvage, en hommage au premier roman de Philippe Jaenada paru en 1997.