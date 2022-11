Mon acrobate : guérir de l’inconcevable 

Izia, elle, ne peut pas se résoudre à quitter l’appartement : « Partir impliquait de vider la chambre de Zoé. Mettre ses jouets, ses vêtements, ses livres, ses cahiers dans des cartons, jeter ses affaires inutiles, abîmées dans des sacs poubelle. La vie de Zoé au rebut ». Alors elle conserve la chambre de Zoé intacte. Rien ne bouge, absolument rien, puisque cette chambre est tout ce qui lui reste de sa fille adorée — ce qui permet de la maintenir en vie. Cette petite « gaie, facétieuse, singulière », qui s’était passionnée pour la gymnastique. Qui était née acrobate, pleine de vivacité et de tendresse. Qui accordait trois mots pour décrire toutes les personnes qu’elle rencontrait. Qui était tant aimée, qui avait encore tant à découvrir. Qui ne grandira jamais.

Comment vivre alors, après la perte d’un être cher ? Pire ; de sa propre chair. Comment avancer, lorsque la vie elle-même a perdu tout intérêt, sens, raison ? C’est impossible pour Izia, tout simplement. Elle-même envisage de se laisser mourir, de ne devenir que poussière, en arrêtant de s’alimenter correctement, assommée par la douleur, sombrant dans un sommeil sans repos – seul moment où elle retrouve sa fille, là, bien vivante, avec l’illusion que rien de tout ceci ne s’est réellement passé. Mais la mort ne vient pas la cueillir, et la voici ainsi forcée à vivre tout de même. Avec le temps, les instincts de survie reprennent la main ; alors elle s’habille, sort pour sentir la chaleur d’un rayon de soleil, mange pourtant sans conviction.

Vient cet écrasant « après », cette vie sans Zoé qu’Izia se doit d’affronter. Graphiste, la voici incapable de dessiner quoi que ce soit, ou même d’imaginer s’emparer d’un crayon. Plus rien n’a de goût, ses émotions sont écrasées par la peine, la colère, l’incompréhension, un sentiment irrévocable d’injustice. Alors, cette mère — qui n’est plus tout à fait mère, à la manière d’orpheline inversée — se lance dans une aventure saugrenue, dans l’espoir de trouver une place dans cet « après » qui la terrifie, et pour ne plus dépendre financièrement de son entourage : elle propose ainsi d’aider les personnes qui, comme elle, font face à la perte d’un proche, en proposant de vider les appartements des défunts.

Sans jamais tomber dans le jugement, offrant assistance pour le tri des affaires et le nettoyage des lieux après les avoir vidés. Or elle fait ceci sans jamais révéler le drame qui est venu ponctuer son existence – pour éviter ces regards chargés de pitié, ces évitements, mais aussi et surtout le besoin de reconnaître et de verbaliser la disparition de sa fille. Une idée qu’elle trouve après un témoignage dans une émission de radio.

Bien qu’elle commence seule, elle finit par demander de l’aide : son chemin croise celui de Samuel, la vingtaine, jeune homme encore domicilié chez ses parents. Il s’exprime parfois étrangement, utilisant des termes surannés en les combinant avec de l’argot, le tout pour offrir une vision du monde plus positive que celle qui agit comme un filtre sépia chez Izia. Ensemble, ce petit duo rend ainsi service aux vivants, ceux qui demeurent après le départ de quelqu’un ou quelqu’une. Et, petit à petit, notre protagoniste chemine à travers le deuil.

Dans Mon acrobate, Cécile Pivot plonge dans un sujet abominable et si complexe à aborder avec tact. Pourtant, elle ne prend pas de pincette : au contraire, les émotions d’Izia sont brutes, brutales. La narratrice ne fait preuve d’aucune pitié envers elle, envers son mari, envers ceux et celles qui ont eu leur rôle à jouer dans ce drame. Parfois, c’est la voix d’Étienne qui surgit — lui qui est parti se réfugier dans les hauteurs, d’où il prend presque religieusement les couchés de soleil en photo.

C’est à travers leurs mots que l’on découvre Zoé, cette petite fille pleine d’espièglerie et de sensibilité, qui a su leur donner tant de bonheur. Les anecdotes se bousculent, attendrissent, et provoquent un pincement au cœur lorsque la vérité reprend le dessus : la petite Zoé n’est plus là. C’est à travers leurs mots, aussi, que l’on apprend la perte, la chute sans fin, ce déséquilibre profond causé par la soudaine absence, cet arrachement qui détruit tout sur son passage.

L’autrice ne tombe jamais dans l’excès. Pas de ton moralisateur, pas de jugement : Izia est consciente que son état ne l’avance à rien, pourtant elle accepte aussi qu’avoir perdu sa fille, un traumatisme dont on ne se relève pas en une semaine, un mois… ni une vie. Ce qui est étonnant, finalement, c’est la capacité de ce roman à offrir une légèreté précieuse à cette histoire. Sans jamais faire dans le mélodrame, la vie est ici dévoilée dans son entièreté : complexe, douce-amère, parfois terriblement cruelle, et à d’autres moments si merveilleuse…