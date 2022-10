Les pigments sauvages : la puissance des mythes fondateurs

Une fois n’est pas coutume, devant la complexité narrative de cette œuvre, nous préférons retranscrire le synopsis délivré par l’éditeur : « Parasites par nature et parias du microscopique empire lémure, Pyrite, Topaze et Corail profitent de l’effondrement de leur civilisation pour changer à jamais leur condition, et provoquer l’avènement d’un ordre social nouveau rêvé. C’est compter sans la puissance des mythes fondateurs de toute société… »

Alex Chauvel fait bien plus que raconter des histoires : il construit des mondes. Il conceptualise vraiment des mondes entiers, à partir de rien, faune nombreuse aux formes et propriétés aussi étranges que variées qui trouveront toute une logique dans le cours du récit. À travers la place que chaque détail prend le court du récit, l’auteur élabore une cosmogonie absolument fascinante qui se teinte d’une coloration démiurgique : dans cet univers qui se façonne, tout à une raison d’exister, chacun s’inscrit dans une histoire qui le dépasse.

Pour autant, le destin est incertain et les péripéties ne laissent pas imaginer la suite du récit. Lecteur, nous nous retrouvons observateurs privilégiés d’un microcosme en ébullition. On assiste au déploiement spectaculaire d’un mythe en marche, témoin des obstacles que rencontrent les protagonistes et qui ponctuent un parcours que l’on découvre initiatique. Chaque destinée s’accomplit, composant les lignes d’une légende en train de s’écrire.

S’il peut paraître un peu laborieux d’entrer dans ce livre, en particulier par le foisonnement des personnages et créatures qui peuplent ces contrées imaginaires, dès lors qu’on s’approprie cet univers, il devient très difficile de lâcher le livre. Alex Chauvel développe avec brio un récit-monde qui exerce sur le lecteur une fascination qui rappelle les épopées fantastiques telles que Le seigneur des anneaux ou Game of Thrones. La multiplicité des bifurcations narratives, leur originalité, l’humanité qui se dégage de l’histoire, la cruauté de certaines séquences, la violence qui peut emporter tout protagoniste, tous ces éléments placent véritablement ce livre à la hauteur des meilleures lignes de Tolkien ou Georges R.R. Martin.

Proposant un nouveau regard sur l’inventivité de l’auteur, le scénario s’incarne à travers un travail graphique absolument remarquable. Le minimalisme caractéristique de l’auteur se pare ici de belles couleurs qui, en plus de proposer des planches très agréables à regarder, apportent une grande quantité d’informations sur les personnages et ambiances dessinées. Les teintes, appliquées avec un grain particulier, accentuent la dominante visuelle de certaines mises en pages virtuoses.

L’auteur s’amuse, explore les potentiels dialogues qui peuvent s’opérer entre les cases, au sein d’un même dessin qui s’étend sur toute la page voire sur toute la double-page : en plus de dérouler une histoire savamment pensée, il fait preuve d’une parfaite maîtrise de la bande dessinée en ce que ces différentes expérimentations servent pleinement le récit.

Les pigments sauvages constitue le nouveau tour de force d’Alex Chauvel, probablement un des plus brillants auteurs contemporains par l’ambition (aussi bien narrative que graphique) qu’il place dans chacun de ses ouvrages.