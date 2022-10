 Un Recueil d'Histoires Courtes qui fourmille de créativité  

Kaiu Shirai et Posuka Demizu, le talentueux duo d’auteurs à l’origine de la série à succès The Promised Neverland, sont de retour avec ce Recueil d’Histoires Courtes qui englobe la palette de leur collaboration artistique : des premiers récits qu’ils ont conçus à deux, jusqu’à l’épilogue bonus de leur série phare. De quoi ravir tous les fans, mais aussi convertir de nouveaux lecteurs à ce binôme créatif qui s’impose de plus en plus comme un incontournable du manga moderne.

Myriade créative

Une nouvelle planète sur laquelle les humains sont minoritaires, un monde où les fantômes rôdent jusqu’à trouver le repos, une société où les intelligences artificielles se sont généralisées, une autre où l’anarchie ne laisse plus place qu’à la violence… Chacune des 4 histoires principales met en scène un univers différent, comme un tremplin pour propulser le génie pour écrire l’aventure autant que l’émotion de Shirai et la plume exceptionnelle de Demizu.

Le recueil inclut également une histoire spéciale qui reprend tous les héros découverts au fil des précédentes, et se conclut, comment l’oublier, sur un petit chapitre bonus à The Promised Neverland. Cet épilogue mettra du baume sur toutes les plaies laissées ouvertes par le tome 20 de la série et permettra de donner aux non lecteurs une joyeuse entrevue de la richesse de cet univers. Toute la compagnie de Grace Field House est enfin réunie, heureuse, et voyage au complet à travers le monde.

Et dans les histoires originales du recueil, l’univers créatif fourmillant donne naissance à des petites pépites, telles que Poppy, le grille-pain intelligent devenu enfant-robot, qui vous réchauffera en profondeur, comme les toasts du futur qui sont sa spécialité. Grâce aux illustrations bonus et à l’histoire finale qui réunit tous les personnages du recueil, l’amour des auteurs pour leur création se transmet et nous rend férocement attachés.

Humainement puissant

Si l’on devait trouver une thématique à ce recueil, ce serait peut-être « la gifle puis la caresse ». En nous projetant dans des univers sombres et difficiles, les auteurs vont en quelques pages pousser les personnages dans leurs retranchements, les précipiter dans le désespoir, pour finir sur une note douce qui procure un petit shot de sérotonine tout à fait addictif. Ce recueil est attachant, haletant, emballant, et visuellement très beau.

Shirai ne se cache pas avoir donné carte blanche à Demizu sur de nombreux aspects du dessin et du chara design, conférant à chaque récit une vigueur et une saveur caractéristiques. Ne parlons même pas des décors, qui sont la grande spécialité du dessinateur.

Recueil d’Histoires Courtes est une ode à l’amitié, à l’amour fraternel, à la générosité et à la dévotion, agitées de péripéties mouvementées et sur fond de décors sublimes. Mais c’est aussi l’occasion de voir jusqu’où peut aller l’alchimie créative exceptionnelle de cet iconique duo d’auteurs, et au passage mieux comprendre leur processus créatif grâce aux notes de conception qui accompagnent les récits.