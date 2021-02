Les Chroniques du chevalier errant de G.R.R. Martin, bientôt sur HBO

Trois romans courts, publiés en version originale entre 1998 et 2010, forment les Tales of Dunk and Egg, une saga qui se déroule 90 années avant les événements racontés par la série principale de livres signée par G.R.R. Martin. Le réseau HBO aurait lancé le développement d'une série, avec des épisodes d'une heure chacun, autour de ces oeuvres.

Les ouvrages suivent les aventures de ser Duncan le Grand et son fidèle écuyer, Aegon V Targaryen, promis à un destin tragique dans le monde de Westeros.

Le résumé de l'éditeur pour les Chroniques du chevalier errant :

Qu'il joute ou qu'il guerroie, le chevalier errant n'a d'autre code que celui de l'honneur. Il loue ses services aux causes les plus nobles et prend la défense des opprimés. Ser Arlan suit cette ligne de conduite et l'inculque à son écuyer Dunk. La rencontre de ce dernier avec un étrange garçon qui se fait appeler Oeuf va changer à jamais son destin.

[Premières pages] Chroniques du chevalier errant - G.R.R. Martin

En France, les Chroniques du chevalier errant ont été publiées par Pygmalion dans une traduction de Paul Benita, ce volume rassemblant les trois ouvrages parus. Deux autres romans courts devraient compléter le récit, mais G.R.R. Martin a déjà fort à faire avec la suite de sa saga principale...

Pour l'instant, malgré l'annonce de Variety, HBO n'a pas confirmé, pas plus que Martin, et aucune information sur la série n'a été révélée.

En attendant les Chroniques, HBO doit diffuser en début d'année 2022 House of the Dragon, une série dérivée consacrée aux Targaryen.