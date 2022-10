Maraudes au cœur de Belleville

Car Belleville est en guerre, constamment, contre l’extérieur — le reste du monde, dans son entièreté, qui ne semble pas comprendre cette population, ou tout du moins ne pas daigner l’accepter. Les barricades sont partout, mouvantes, elles « semblent solides, presque éternelles », prêtes à défendre cet îlot de liberté et de beauté. Îlot qui, vu de l’autre côté, semble piégé dans ses propres vices. Or, la réalité est toute autre : c’est l’extérieur qui se contraint à suivre des règles, une ligne de pensée plus que limitée, où le capital devient dieu tout puissant.

Cet endroit, c’est le fouillis humain ; c’est l’ouverture à l’autre, la possibilité de se tromper et donc de grandir, d’avancer malgré les obstacles et les antinomies. Bien sûr, tout n’est pas rose, ou simple, ni évident. Même dans le cœur de Belleville, certains « riches » se sont cloîtrés, cachés derrière des grilles et des codes sécurisants, aveugles au futur possible ici, devant leur porte. Pourtant, l’espoir persiste.

Avec Maraudes, dilem et Bri nous proposent huit chapitres, huit balades à travers ce morceau de notre capitale – quoique, peut-être pas tout à fait la même, ici peut-être plus imagée, à la caractérisation malléable. Ancrées dans le réel autant qu’elles sont imaginées, ces maraudes invitent à une découverte à cœur ouvert de ces rues, places, parcs, ces coins de paradis parfois cachés. Un véritable labyrinthe.

Le béton et la nature cohabitent, créant ainsi des espaces pour chacun. Malgré « la menace policière » qui plane, incessante, étouffante par moment, le souffle de vie ne s’éteint jamais. Malgré ces espions qui tentent de se glisser entre les fissures, armés de « bubons-caméras » pour déloger la Commune en découvrant leurs faiblesses, les militants se lèvent, prêts à en découdre.

La poésie et un vocabulaire plus urbain s’entremêlent pour donner naissance à ce court texte qui décrit cette eutopie, ce « lieu du bon » – pas une utopie à proprement parler, donc, mais cette création d’un bout de pays ouvert aux possibles, aux expérimentations psychologiques et physiques, sociales et culturelles, à la vie, l’art, l’unité, la liberté de faire et dire et aborder chaque parcelle du monde à sa manière.

Belleville devient une fête, un immense feu de joie, cette mosaïque humaine faite de différences et de passions. « On voudrait comprendre, mais il n’y a rien à comprendre, il n’y a qu’un monstrueux élan, un énième déplacement barbaresque de l’est à l’ouest, du nord au sud, en cercles concentriques, nous ne savons pas même s’il y a une direction. »

Dans Melmoth furieux, Sabrina Calvo posait des fondations de cette Commune de Belleville — un lieu de vie à l’énergie fulgurante, baigné dans la rage de (sur) vivre à toute épreuve, face à un ennemi colossal, invisible et insidieux. Derrière les barricades, au-delà de la bataille pour une liberté idéale et franche, un monde à la limite de l’utopie. Des habitants uniques et vibrants, une architecture surprenante et presque mutante, mais aussi une culture, une vision du monde pleine d’espoir — malgré le danger, malgré les menaces.

Ce roman proposait un premier pas dans cet univers brutal et poétique ; avec Maraudes, la lecture invite à une déambulation parfois effrénée, parfois indolente à travers les rues, sur les places, au cœur des poumons de verdure, jusqu’au ciel. Le tout, pour découvrir l’essence même de la Commune.

Entre passé et présent, réel et surréel, Maraudes ne tient qu’en une cinquantaine de pages tout en offrant une multitude d’expériences, d’émotions, de mouvements et de souffles. « Par ici, tout est immense : la joie, la douleur, l’espoir, l’amour. » Chaque phrase, à la rythmique unique, trace un chemin à suivre pour un regard différent sur la Commune de ce Belleville blessé, rebelle, constamment en renouvellement et en renaissance.