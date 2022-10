La Passe-miroir : monde fantastique éclaté, magie et complot politique

Ophélie, donc, est une liseuse, comme ses ancêtres avant elle. Pour éviter de lire chaque objet qui passe entre ses mains, elle est obligée de porter des gants bien particuliers, qui lui permettent de bloquer ses pouvoirs. Autrement, elle peut dévoiler chaque émotion, chaque pensée qui aurait traversé le ou la propriétaire d’un objet ou d’un autre, en remontant le temps. Couche par couche, elle se familiarise avec toutes les expériences qui y sont liées.

Jusqu’ici, la vie de notre protagoniste était simple, dans la maison de sa famille, entourée de personnes qu’elle aime — et des objets entreposés dans le musée, ce lieu de silence et de mystère. Pourtant, tout va bientôt changer : il a été décidé qu’elle devait se fiancer. Et son prétendant, nommé Thorn, a été choisi contre son gré. « Clouée sur place, Ophélie était incapable de bouger. Il était là. L’homme qui était sur le point de déstructurer sa vie était là. Elle ne voulait ni le voir ni lui parler ».

Cet homme aigri est un bureaucrate plutôt antipathique, venu tout droit de l’arche du Pôle, contrée lointaine, enfermée dans un voile de froid et de neige. Descendant du clan des Dragons, il entraîne Ophélie loin de sa famille jusqu’à la Citacielle, cette immense capitale flottante du Pôle. Parfaitement incompatibles, les deux fiancés tentent de s’apprivoiser — sans grande conviction cependant. Par-dessus tout, Ophélie ne parvient pas à comprendre pourquoi cette elle plutôt qu’une autre qui a été choisie pour cette union.

Curieuse, observatrice, la jeune femme se familiarise lentement avec ce nouvel environnement si hostile et déstabilisant, jusqu’à découvrir les dangers et vérités de sa situation.

Presque dix ans après sa publication, le travail de Christelle Dabos n’a pas perdu de son charme : au contraire, voilà une œuvre qui prend sa place comme futur grand classique de la littérature jeunesse francophone, grâce à un monde tissé de part en part, aujourd’hui encore rafraîchissant et indéniablement séduisant. La quadrilogie de La Passe-miroir réussit en tout point.

Les personnages sont tous, à leur façon, la démonstration d’un pas de côté en ce qui concerne les clichés qui affluent dans les récits jeunesse : Ophélie est une protagoniste fascinante, avec ses qualités et ses défauts, une pensée bien à elle et une vision du monde unique, touchante, éveillée. Thorn, quant à lui, se dévoile petit à petit, couche par couche, démontrant qu’il est, lui aussi, plus complexe qu’il n’y paraît à première vue. Il en va de même pour toute la panoplie de personnages secondaires qui peuplent ce récit : la tante Rosaline, Berenilde, Archibald, ou encore Renard et Gaëlle. Tous, à leur manière, existent bien distinctement, sans jamais paraître unidimensionnels.

Ensuite, l’autrice nous propose un univers foisonnant, faisant preuve d’une créativité qui n’est pourtant jamais étourdissante. Le charme opère immédiatement. Pour cause, même si ce monde est créé de toute pièce, chaque lieu, objet, information s’imbrique dans ce tout sans jamais déstabiliser la lecture. Au contraire, chaque nouvel élément trouve naturellement sa place dans le récit, apportant systématiquement une touche supplémentaire de magie à ce monde fantastique. Tout se tient, tout trouve un sens quasi immédiat pour le lecteur, grâce à des explications qui se dévoilent en toute logique au fil du récit.

Enfin, Christelle Dabos maîtrise sa plume : dès le début, les idées se tiennent et s’enchaînent sans soubresaut. C’est fluide, agréable, pertinent, drôle et touchant par moments. Quiconque oserait dire que la littérature jeunesse n’a aucun intérêt passé un certain âge n’a certainement jamais lu La Passe-miroir — et c’est bien dommage. Voici un premier tome qui séduit, sans chichi, avec tous les éléments requis : de la créativité, de la tension, du rythme, de la douceur, de l’humour, et plus encore. À l’évidence, de bons romans restent de bons romans : et ce premier tome en est la preuve.