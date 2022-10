Centenaire de la mort de Proust : avec Céleste Albaret, “une intensité de plaisir

Le groupe Lagardère, qui détient Hachette Livre et Lagardère News, associe sa branche littérature et presse, et lance un nouveau mensuel porté par le Journal du Dimanche (JDD), JDD Magazine. L’hebdomadaire axé politique agrandit son champ d’action : 84 pages en papier glacé le quatrième dimanche de chaque mois, et trois parties, « Le Livre », « Enquête » et « Le Beau »... Le premier numéro, disponible dès ce dimanche, sera vendu avec le titre de presse, au prix de 3 € en Île-de-France, et 2,80 € dans les autres régions de France.